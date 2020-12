Prodloužením prázdnin se výuka zkrátí o více než dva dny. Volno je ale rozumné, říká Černý

Předčasné volno však z výuky ukrojí více než dva dny. Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý upozorňuje, že předvánoční atmosféra způsobí konec vzdělávání už v polovině týdně. „Mnohým se může zdát, že za dva dny děti příliš látky neproberou, ale je třeba si uvědomit, že příští pondělí a úterý jsme měli vyhrazené pro rozloučení před prázdninami. Dochází tak k posunu a předvánoční atmosféra, která intenzivní výuce nepřeje, zapříčiní studijní konec už ve druhé polovině probíhajícího týdne. A tak dní bez výuky je více,“ tvrdí.

Ředitel Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích přiznává, že původně byl proti, aby děti šly do škol naposledy v pátek 18. prosince, namísto v úterý 22. prosince. Návrhem ministerstva školství nebyl nadšen, protože pandemie na podzim způsobila velké studijní manko, a to i přes distanční výuku. Vždyť prvňáci s druháky v lavicích chyběli měsíc, ostatní měli pauzu ještě o dva týdny delší. Nesouhlas vyjadřovali i někteří jeho kolegové. „Když ale vidím, jak se zhoršuje vývoj epidemiologické situace, což dokazují zvyšující se čísla, pak s postupem ministerstva školství souhlasím, protože v tomto momentu se jedná o rozumný krok. Volno je tedy namístě. Navíc jsem očekával, že zmíněný verdikt padne.“

Původně vystudovaný expert na první stupeň konstatuje, že žáci po návratu do škol udělali mírný pokrok. Prezenční výuka je totiž obecně kvalitnější než distanční. „Domnívám se, že určitého zlepšení školáci dosáhli, ale abych byl přesnější, tak manko teprve začínají dohánět. O tolik jsme zase nepokročili,“ zůstává realistou.

Výuka v horkém červenci nepřipadá v úvahu

Pedagog si pochvaluje, že klánovickou školu, kterou řídí, nákaza nezasáhla. „Řídíme se přísnými hygienickými opatřeními a je vidět, že smysl mají, i když stoprocentně se na ně nedá spoléhat.“ Podle Černého naopak složitá situace nastala v mateřských školách. „U nás v Klánovicích je mateřská škola zavřena, protože většina pedagogického sboru je pozitivní, mnoho dětí je rovněž nakažených.“

Učitel se domnívá, že za šířením nákazy v mateřských školách může stát skutečnost, že děti v nich nenosí roušky a mají mezi sebou hodně kontaktů. „S malými dětmi se hůře dodržují hygienická opatření. Není to jen případ Klánovic, ale stejný problém s nejmenšími hlásí i jinde.“ Kantor, který mimo jiné vyučuje matematiku, tvrdí, že ústav koronaviru odolává i přesto, že někteří školáci mají doma nakaženého mladšího sourozence právě ze zmíněné mateřské školy. „Zřejmě se dostali včas do karantény, a i když se od malého bratra či sestry nakazili, zůstali jsme onemocněním covidem-19 ušetřeni,“ oddychne si.

Milovník divadla odmítá nápad lékaře a poslance za TOP 09 Vlastimila Válka, který v rozhovoru pro EuroZprávy.cz uvedl, že by se měla otevřít debata o tom, zda nepřesunout výuku na červenec, když je virus v létě ze všech období nejméně agresivní. „Neumím si představit, že by děti a učitelé přišli o prázdniny. Akceptovatelné by to snad bylo jen tehdy, pokud by volno nastalo v jiném termínu. Ale musely by to být klasické prázdniny, nesmělo by se jednat o distanční výuku, kdy učitelé pracují ještě více než normálně.“

I tak k poslancově návrhu zůstává kritický. Michal Černý totiž upozorňuje, že spousta škol v zemi nemá klimatizaci. „A učit bez ní v pětatřicítkách by nebylo ideální. Červenec by tak byl hodně divoký a já doufám, že k přesunu prázdnin nedojde a termín zůstane zachován.“