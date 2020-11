Prvňáci po pauze dobře čtou, ale špatně drží tužku. Problémy jim dělá i zdravení, říká ředitelka Vávrová

Téměř ji dojalo, jak byly děti šťastné, že po měsíční pauze, kterou způsobila koronavirová pandemie, jsou zase spolu. „Kolektiv jim chyběl. Co nás ale překvapilo, bylo, že žáci přišli po více jak měsíční absenci zaražení, byli až nezvykle hodní,“ postřehla Kateřina Vávrová, ředitelka Základní školy Kladská na Praze 2 s rozšířenou výukou jazyků specializující se na němčinu. Žáci byli od 14. října povinně doma a ve středu šli prvňáci i druháci poprvé do školy na prezenční výuku.

Bývalá absolventka zdejšího zařízení je ráda, že skončila distanční výuka pro benjamínky. „Dálkové vzdělávání je pro pedagogy nesmírně náročné. A u prvňáčků i druháků je bezesporu nejsložitější. Pořídili jsme proto paním učitelkám vizualizéry, což je pomocný přístroj k počítači, který umožňuje výuku psaní. Pedagožky si tuto metodu velice chválily a velmi jim pomohla.“

Držitelka ocenění Zlatá ředitelka z roku 2013 odhaduje, že mezery, které u školáků vyvolala výluka, by mohly být do čtrnáct dní zaceleny. „Když jsem ve středu hovořila s kolegyněmi, které vyučují v první a druhé třídě, tak určité mezery u školáků nevidí nikterak tragicky.“

Pedagožka s aprobací na výtvarnou výchovu a výuku jazyků konstatuje, že vyšla vstříc rodině žáka, jejíž členové se bojí nákazy, a to i přes to, že nynější podzimní výuka je už povinná, zatímco při jarní vlně nebyla. „V první třídě máme rodinu, která mně ráno napsala, že syna nepošle do školy. A tak jsme se domluvili, že rodiče budou ve spojení s paní třídní učitelkou a látku s ním budou probírat, aby nic nezameškal.“

Kateřina Vávrová v rozhovoru pro EuroZprávy.cz vyjádřila obavu, aby se do škol v pondělí vrátily i další věkové kategorie. „Trochu mám strach, aby k dalším návratům docházelo, neboť by se najednou měli vrátit téměř všichni, a tak mám pocit, aby se ministerstva zmíněného boomu nezalekla. Samozřejmě bychom už chtěli, aby vše běželo tak, jak má,“ přeje si ředitelka Základní škola Kladská, která je Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V minulosti školu navštěvovaly takové osobnosti jako písničkář Jan Vodňanský, zpěvačka Jitka Molavcová, herci Jan Čenský i Vojtěch Kotek či operní pěvec Adam Plachetka.

RODINĚ ŽÁKA, KTERÁ SE BOJÍ NÁKAZY, ŠKOLA VYHOVĚLA

Paní ředitelko Vávrová, v jaké formě se po více než měsíční pauze vrátili žáci první a druhé třídy do lavic vaší Základní školy Kladská?

Jelikož i u nejmenších žáků probíhala díky našim pedagogům kvalitní distanční výuka, tak se děti vrátily v celkem dobré kondici, co se týče vzdělání. V žádném případě nemůžeme hovořit o nějakém tristním stavu. Podotýkám ale, že hovořím jen za naši školu. Paní učitelky zejména u prvňáčků potěšilo, jak dobře čtou. Jediným problémem u nich je, že špatně drží v ruce tužku, což jsme ale předpokládali, neboť prvňáčci s tím mají obtíže a rodiče kolikrát s uchopením nedovedou poradit. Co nás ale překvapilo, bylo, že žáci přišli po více jak měsíční absenci zaražení, byli až nezvykle hodní. Ale bylo na nich znát, jak jsou šťastní, že jsou zase spolu. Kolektiv jim chyběl.

Jaký je tedy rozdíl mezi prvňáčky, kteří v minulosti za normálních okolností chodili do školy od září a současnými, již kvůli vládním koronavirovým opatřením museli být přes měsíc doma?

Měsíc, kdy museli být doma, není zase až tak dlouhá doba, aby se vše nedalo napravit. Jistý rozdíl je patrný ve psaní, které se musí procvičovat. Ale v první třídě, která je velice obsáhlá a i pro rodiče náročná, je mnoho věcí, na které je nutné klást důraz. Postřehly jsme ale s kolegyněmi, že nejmenší po nynější pauze trochu ztratili sociální návyky jako, že když ráno vejdou do školy, musejí pozdravit. Naštěstí se děti vrátily včas a společně se budeme snažit nedostatky postupem času co nejrychleji napravit, respektive odstranit.

Za jak dlouho podle vás mohou benjamínci dohnat manko, které vzniklo nucenou karanténou? Hovořila jste o držení tužky či psaní.

Především bude záležet na jednotlivých paních učitelkách, aby nedostatky u dětí bedlivě sledovaly a opravovaly je. Primární bude důslednost kantorek, od níž se bude vše odvíjet. Když jsem ve středu hovořila s kolegyněmi, které vyučují v první a druhé třídě, tak určité mezery u školáků nevidí nikterak tragicky. Do čtrnáct dní by děti měly být na takové úrovni, jako kdyby žádná výluka neproběhla.

Co se stane, když rodič nepošle potomka do školy a jeho absenci zdůvodní obavou z nákazy? Jen připomenu, že na rozdíl od jarní koronavirové pandemie nyní platí povinná školní docházka.

V první třídě máme jednu rodinu, která mně ráno napsala, že syna nepošle do školy. A tak jsme se domluvili, že rodiče budou ve spojení s paní třídní učitelkou a látku s ním budou probírat, aby nic nezameškal. I když je školní docházka povinná, necháváme vše na rozhodnutí rodiny, která absenci zdůvodňuje strachem z možné nákazy. Na základě omluvenky žákovu nepřítomnost tolerujeme, ale rodina se s ním musí učit, aby neměl mezery ve vzdělání.

Vyskytly se u vás problémy s nošením roušek u některých žáků? Mám na mysli například astmatiky, kteří se v ústenkách často dusí?

U nás zatím nikdo žádný zdravotní problém nemá, všichni žáci je bez problémů nosí. Nezaznamenali jsme tedy žádnou žádost od rodičů, že by jejich dítě ze zdravotních důvodů nemohlo ochranu přes dýchací cesty nosit. Nyní se začátkem školy jsme ještě doobjednali ústenky, abychom jich měli dostatek, a to pro děti, které hygienu tak úplně nezvládají. Dbáme totiž na to, aby žáci nenosili jednu po celé vyučování. Nejedná se o všechny děti, některé díky svědomitým rodičům disponují několika náhradními kusy.

Jak se stavíte k návrhu, že by docházelo k povinnému testování žáků, byť ministr zdravotnictví Jan Blatný u žáků prvních a druhých tříd testy nedoporučí?

K vašemu dotazu se bohužel nemohu vyjádřit, protože jsem doposud o testování žáků neobdržela žádné informace.

VIZUALIZÉRY POMÁHALY DĚTEM NA DÁLKU UČIT SE PSÁT

Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý si v České televizi posteskl, že školy aktuálně nedisponují manuálem, jak mají postupovat, pokud se v zařízení vyskytne anebo rozšíří koronavirová infekce. Už víte, jak byste zmiňovaný problém řešili, kdyby zasáhl vaší školu? A to jak u dítěte, tak i pedagoga.

Už v minulosti jsme měli nakažené žáky i kantory. Postupovali jsme tehdy podle předchozího manuálu, zda infikovaní nosili roušky, anebo jaká situace panovala v postiženém kolektivu. Většinou jsme vše zvládli velmi dobře. Naštěstí nás nepostihla hromadná nákaza, jednalo se o jednotlivce, a nemuseli jsme uzavřít ani jednu třídu.

Zmiňovala jste, že distanční výuka probíhá ve vaší škole na velmi kvalitní úrovni. Jak moc byla náročná především pro učitele, kteří mají v gesci vzdělávání nejmladších školáků?

Dálkové vzdělávání je pro pedagogy nesmírně náročné. A u prvňáčků i druháků je bezesporu nejsložitější. Pořídili jsme proto paním učitelkám vizualizéry, což je pomocný přístroj k počítači, který umožňuje výuku psaní. Pedagožky si tuto metodu velice chválily a velmi jim pomohla. Nechci ale zapomínat i na jiné učitele. Například češtináři a matikáři jen přípravou na dálkovou výuku stráví kolem deseti hodin týdně.

Řada vyhlášených opatření je nejasná. Proto se chci zeptat, jak je to s konzultacemi vycházejících žáků, které čekají přijímací zkoušky?

Poradní konzultace jsou nyní možné, ale v podstatě je nevyužíváme, protože očekáváme, kdy nám ministerstvo školství oznámí návrat dalších žáků do lavic. Doufáme, že se tak stane co nejdříve. Hlavně jde o deváťáky. U nich budou probíhat konzultace s paní psycholožkou, protože společně s ní žákům děláme takzvané profi orientace, aby měli přehled, k čemu inklinují, a podle toho se rozhodnou, na kterou střední školu by si měli podat přihlášky. A jelikož vše máme s paní psycholožkou vyhodnocené, tak napjatě čekám, kdy si s výsledky profi orientace seznámíme děti i rodiče. A k tomu právě využijeme zmíněné konzultace.

Jak je podle vás reálné, že v pondělí nastoupí do škol další věkové kategorie?

Trochu se obávám, aby k dalším návratům docházelo, neboť by se najednou měli vrátit téměř všichni, a tak mám pocit, aby se ministerstva zmíněného boomu nezalekla. Samozřejmě bychom už chtěli, aby vše běželo tak, jak má.