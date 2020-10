První stupně ZŠ se 2. listopadu zřejmě neotevřou, naznačil Prymula

Školy kromě mateřských a speciálních jsou od 14. října uzavřené a děti se učí na dálku. Prymula dosud tvrdil, že 2. listopadu se bezpodmínečně obnoví prezenční výuka dětí z prvního stupně základních škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) naopak už dříve připustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se ani mladší děti do škol vrátit nemusí.

"Bude nutné to posoudit v kontextu celé té situace. Může dojít k tomu, že budou do systému vráceny třeba jen první, druhá třída. Uvidíme podle dat, která k dispozici budou. Každopádně je to první priorita z hlediska otevírání opatření, která tady budou," řekl dnes Prymula.

Plaga v úterý uvedl, že co nejdřívější návrat do škol by byl potřeba i pro některé další ročníky žáků. "Jakmile to situace dovolí, musí se do škol primárně vrátit nejen první stupně (hlavně 1. a 2. třídy), ale rozvolňovací scénáře musí myslet i na závěrečné ročníky jak ZŠ, které čekají přijímačky, tak SŠ, které čeká maturita nebo závěrečná zkouška," napsal na twitteru.

Pro návrat do ostatních škol stanovil ministr Prymula už dříve jako klíčový ukazatel reprodukční číslo (R) na úrovni 0,8. Údaj udává průměrný počet dalších nakažených, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než 1, epidemie začíná slábnout. Současné je podle ministra asi 1,36.

V úterý přibylo v Česku 11.984 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V zemi je nyní více než 113.000 nakažených. Většina z nich má mírný průběh nemoci. Přibývá ale i hospitalizovaných a úmrtí. Vláda proto dnes představila další výrazná omezení života v zemi. Od čtvrtka do konce nouzového stavu, který má být 3. listopadu, tak bude kromě jiného zavřena i řada maloobchodů a služeb.