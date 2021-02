První testy pro školy mohou být za měsíc od objednání

Zástupce firmy Michal Továrek to dnes sdělil ČTK. Do školy by se měly podle vyjádření vládních politiků vrátit maturanti 1. března. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že Česko chce využít právě Lepu testy, protože s nimi má dobré zkušenosti Rakousko.

Testy jsou antigenní, vyhodnocují se tak přímo na místě za 15 minut. Vzorek pro vyhodnocení se odebírá z přední části nosu, zasunout štětičku je třeba si dva centimetry. V současné době mají povolení v EU jako zdravotnické prostředky a jsou určené jen pro použití zdravotnickými profesionály.

"V případě použití testů ve školách se přepokládá výjimka ze strany ministerstva zdravotnictví, tak jako to udělalo rakouské ministerstvo zdravotnictví," uvedl Továrek. Podle něj je použití testu jednoduché a šetrné, že ho zvládne každý školák, což se v Rakousku potvrdilo.

Tamní školáci z prvního stupně se testují dvakrát týdně a starší žáci, kteří se při výuce střídají po týdnech ve škole a doma, v den svého nástupu do školy. Kdo test nepodstoupí, učí se na dálku. Školáci mají na lavici obálku s testem. V ní je tyčinka pro výtěr z nosu, a to u kraje nosní dírky. Po nakapání přiloženého roztoku na tyčinku je do čtvrt hodiny výsledek. Rakouské ministerstvo připravilo video s návody.

Podle ministerstva školství, které testování školáků v pondělí navrhlo vládě, by se do škol od 1. března mohly jako první vrátit závěrečné ročníky středních školy. Testovat by se mělo 98.000 žáků a 30.000 zaměstnanců škol. Podle Hamáčka by se testy měly nakupovat centrálně a hledá se cesta, jak je hradit z veřejného zdravotního pojištění. Zvažované Lepu testy stojí 130 korun.

Odborníci upozorňují, že metoda antigenního testování není tak přesná, zejména u bezpříznakových osob, kterých zřejmě bude ve školách většina. Kritizoval to na twitteru například šéf ministerské pracovní skupiny pro testování, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch. Podle něj jsou volné dostatečné kapacity pro přesnější testy PCR. Jeho ústav také sady pro odběr vzorku k PCR testu formou kloktání vytvořil. Plošné testování raději PCR testem než antigenním podporuje také evoluční biolog Jaroslav Flégr. Mohou být podle něj při hromadném zpracování i levnější než antigenní testy.

Ministerstvo školství (MŠMT) navrhlo několik druhů testovacích sad pro antigenní i PCR metodu, od českých i zahraničních výrobců. Čínské testy Lepu z navrhovaných byly nejlevnější. Zdravotní ústav v Ostravě podle materiálu MŠMT kvalitu testů v současné době ověřuje. Studie by měla být hotová do dvou týdnů.