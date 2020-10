Prymula: Termín návratu dětí z 1. stupně do škol je třeba dodržet

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vnímá, že je třeba plánovaný termín návratu dětí z prvního stupně do základních škol dodržet. Podle něj bylo uzavření škol potřeba, protože děti nákazu přenášejí do rodin. Napsal to na twitteru. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý večer v České televizi připustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se děti do škol vrátit nemusí.