Vysokoškoláci jsou jako "utržení ze řetězu." Hygiena chystá nová pravidla

Serveru novinky.cz sdělila, že příslušná pravidla a doporučení vydá resort školství. Jinak tomu nebude ani v případě hygieny. Školy by se tedy měly snažit například držet stejnorodé skupiny apod. U vysokoškoláků jde o dospělé lidi. Tak jako tak je ale třeba zamezit, aby se nemoc dál nešířila.

V momentně, kdy bude mít student nebo profesor pozitivní test na covid-19, bude nezbytné ho definovat a provést epidemiologické šetření, a neposílat ihned všechny automaticky do izolace. To až po případném posouzení rizika. Jinak budou zachovány i stávající postupy.

Je ale potřeba vzít v potaz také fakt, že se infekcím na vysokých školách daří, neboť kromě zvýšené kumulace lidí také dochází k častému rozptylu studentů po seminářích. Hlavní hygienička v takovém případě opět sází na případné zakrývání úst i nosu, které může být případnou bariérou proti kapénkám. Neopomíjí ale i smysl pro zodpovědnost.

Rážová taktéž připustila, že je u vysokoškolských studentů větší nebezpečí nákazy, jelikož často pocházejí z různých lokalit, a o víkendech jezdí domů. Bez případného omezení pohybu mu ale nelze zamezit, takže se s ním bohužel budeme muset "smířit". Tak jako tak se ale jedná o dospělé lidi, takže by se od nich dal očekávat větší smysl pro zodpovědnost než u malých dětí, tedy dodržování hygienických pravidel a sociálního distancu.

Pokud jde o samotné hygienické stanice, tak ty se budou zaměřovat na z epidemiologického hlediska významné kontakty, což jsou lidé, kteří byli s nakaženým minimálně v patnáctiminutovém těsném kontaktu zvyšujícím pravděpodobnost možné infekce. Osoby míjející se například v aule nejsou v těsném kontaktu. Díky tomu se může počet kontaktů pozitivního pacienta zúžit.

"Samozřejmě že při alkoholu se ztrácejí zábrany a zvyšuje se míra rizika šíření nákazy. Všichni bychom se měli chovat tak, abychom nenakazili ostatní ani sami sebe. Na vysokých školách jsou inteligentní lidé, tak se to snad projeví," hlavní hygienička připustila, že se při případných vysokoškolských mejdanech zvyšuje riziko nákazy, jelikož při nich teče alkohol plným proudem, ale i tak stále vysokoškolákům důvěřuje, že budou zodpovědní.

"Ano, v Olomouci i Praze. Tam to byli cizinci. A máme v manuálu i pro střední školy napsáno, že do škol přijíždějí studenti z jiných zemí. V jejich případě budou platit pravidla mezinárodního semaforu. Na kolejích budou muset udělat opatření, že student bude muset být po nějakou dobu izolován, ubytován zvlášť, a provést třeba testy podle toho, jak to nastavuje semafor pro vstup do ČR," dodala, že se koronavirus sice zpočátku začal šířit i mezi studenty (Pozn. redakce: například v březnu probíhaly navzdory karanténním opatřením na kolejích studentské večírky), ale že dnes už jsme "moudřejší", a že se hlavně bude uplatňovat vládní semafor, tedy karanténa pro cestující z rizikových zemí.

Pokud jde třeba o Slováky, tak ti budou do Česka moct bez omezení, kdežto Španělé, kteří nepocházejí z Kanárských ostrovů, budou muset počítat s testem na covid-19.