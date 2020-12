Ředitel považuje střídání prezenční a dálkové výuky za komplikaci

Už dříve nastoupili do školy maturanti a polovina tříd odpovídajících základnímu stupni školství, nyní se přidala polovina zbylých ročníků. Na středních školách dnes začíná střídavá výuka zhruba po dvou měsících on-line výuky, kterou stát zavedl jako jedno z opatření proti šíření nemoci covid-19.

Podle Marka byl nástup bez problémů. "Byli jsme připravení na to, že bude ve škole z 20 tříd 12. Čtyři třídy jsou maturitní a ze zbylých 16 přišla polovina, tedy osm tříd," vyjmenoval Marek. Podle něj studenti i vyučující chodí v rouškách, ve škole je dezinfekce, je nastolený systém střídání tříd v jídelně, aby se studenti co nejméně potkávali.

Komplikace ale Marek vidí u vyučujících. "Přebíhání od tabule k notebooku je pro ně zatěžující, protože mají část výuky se studenty ve škole a část výuky on-line," uvedl Marek.

Podle něj měla škola už dobře nastavenou on-line výuku. "Učitelé byli přitom on-line výukou zatížení, protože to vyžadovalo i nějakou přípravu. Našli jsme si dobrou cestu, jak vyučovat on-line, uměli to studenti, uměli to vyučující, ale nyní se to zase zkomplikovalo," řekl Marek.

Situaci považuje za nejhorší stav. "Chápu vládu a situaci z epidemiologického rizika, ale výuka by měla být celá buď on-line, nebo by se všichni měli vrátit do školy, i když je to určité riziko. Z hlediska vzdělávání a sociálního dopadu je celá tato situace krok zpátky," řekl Marek. Gymnázium má ve 20 třídách 635 studentů.

Střídavá prezenční a dálková výuka začíná dnes na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách. V zařízeních bude vždy polovina tříd a druhá se bude učit doma. Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou chodit do školy normálně. Žáci se také mohou každý týden účastnit praktické výuky.