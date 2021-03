Ředitelé škol mají nahlásit, kolik chtějí testů pro žáky a učitele

"Sběr dat se týká zejména počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a žáků a studentů, u kterých je předpoklad, že by mohli do škol nastoupit v rámci první fáze rozvolnění oblasti školství," uvedlo ministerstvo školství.

O termínu zahájení návratu dětí do škol se bude podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) debatovat začátkem týdne. Bude záviset na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Do škol by se podle plánu měli vrátit předškoláci a žáci speciálních škol. Prezenčně by se měla konat také praktická výuka ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol. Třídy prvního stupně základních škol by se po znovuotevření měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Žákům a studentům by měly být umožněné konzultace. Žáci a studenti závěrečných ročníků na základních a středních školách by se mohli účastnit i konzultací skupinových, a to za podmínky, že se jich účastní nejvýše šest žáků.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a další vybrané profese, ostatní se učí na dálku. Ministerstvo školství má podle Plagy vše pro návrat žáků do škol připravené. V únoru školám poslalo 3,5 milionu respirátorů, deset kusů na zaměstnance. Počítá s testováním dvakrát týdně antigenními testy a vyjednalo přednostní očkování pracovníků škol. K vakcinaci se k 25. březnu přihlásilo 197.646 ze zhruba 330.000 učitelů i nepedagogů ve školách. Pracovníkům škol dnes ve 23:59 končí možnost se přednostně přihlásit k očkování proti covidu-19. Od pondělí se automaticky zneplatní unikátní kódy pro ověření jejich profese v registračním systému. Učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohli k očkování hlásit od 27. února.