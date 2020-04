Rektor Zima: Rozpočet Univerzity Karlovy přijde kvůli koronaviru o 1,5 miliardy

Uvedl, že s ministerstvy vnitra a zdravotnictví jedná o možnostech, jak by studenti včetně všech ze zahraničí mohli dostudovat ročník.

"Rozpočet na Karlově univerzitě bude o 1,5 miliardy nižší než rozpočet připravovaný před 11. březnem. Výpadek bude způsoben činnostmi, které univerzita dělá, tedy hospodářské činnosti, i výpadkem zahraničích studentů," řekl Zima. Na UK studuje 8658 zahraničních studentů, kteří tvoří 17,8 procenta z celkového počtu studentů. Zima uvedl, že další ztráty jsou v menzách, kde se nyní vaří 150 obědů, škola ale má celkem 60.000 studentů.

"S ministry vnitra a školství hledáme způsob, jak sem dostat studenty, aby dostudovali ročníky, i kdyby to mělo být přes nějaká karanténní opatření. Týká se to i zahraničních studentů samoplátců, což by mohlo ochránit část těch příjmů," řekl dnes Plaga.

Karlova univerzita loni hospodařila s 11,4 miliardy korun, v rozpočtu bylo loni na vědu a výzkum vyčleněno 3,3 miliardy korun. Rozpočet na letošek měl být podobný jako loni. Škola plánovala přibližně miliardové investice, chtěla například otevřít nové sídlo fakulty humanitních věd v pražské Libni či budovu pro matematicko-fyzikální fakultu v Troji. Chtěla také pokračovat v přípravě nového kampusu na Albertově.