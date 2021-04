Rezervy mají pro školy 12,6 milionu roušek, nakoupí i další testy

Ministr dále uvedl, že správa rezerv má zajistit také nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Vláda dnes schválila rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit, upřesnil Plaga na dotaz ČTK.

Předseda SSHR Pavel Švagr dnes upozornil, že po skončení nouzového stavu tuto neděli se tendry prodlouží, protože už budou muset být vypsány klasicky podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Plaga uvedl, že z tohoto důvodu zadala vláda správě nákup 5,6 milionu testů na období od 12. do 31. května už nyní.

"Tak, aby to s těmi lhůtami státní hmotné rezervy stihly. Zavážka musí samozřejmě proběhnout předtím, než stávajících 4,1 milionu testů, které do škol putují v těchto dnech, dojde. Je to stihnutelné," uvedl Plaga.

Rozvážet do krajů 4,1 milionu testů na koronavirus do škol začali hasiči dnes. Jejich vyskladnění komplikovalo chladné počasí, ve dvou ze čtyř skladů SSHR distribuce začala až odpoledne.

Švagr během dne uvedl, že výrobce požaduje, aby se testy přepravovaly a skladovaly v prostředí od čtyř do 30 stupňů Celsia. Mluvčí správy Aneta Procházková v podvečer ČTK řekla, že se podařilo všechny testy pro školy z aktuální zavážky ze skladů odvést. "Aprílové počasí se nakonec umoudřilo," uvedla SSHR na twitteru.

Plaga dnes oznámil, že pravidelné testy na covid budou prováděny dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. "V tuto chvíli dokončujeme materiály pro školy včetně webu, kde budou informace uvedeny," uvedl ministr.

Žáci prvního stupně základních škol se začnou do lavic vracet od pondělí 12. dubna, třídy se budou střídat po týdnech, potvrdila dnes vláda. Do školek zatím půjdou jen předškoláci, nebudou přitom muset používat roušky.

Vláda schválila scénář návratu do škol, jak ho minulý týden představili ministři školství Plaga a zdravotnictví Jan Blatný (oba za ANO). Od 19. dubna by se tak měli do laboratoří vrátit studenti posledních ročníků vysokých škol, to vláda ještě potvrdí podle aktuálních dat.