Řízný dopis: Plaga zničil důvěru rodičů ve školu, píše zástupce Pedagogické komory

"Zničil jste důvěru rodičů ve školu. Zničil jste tak pracně vybudovaný vztah. Svými rozhodnutími a změnami opět stavíte veřejnost proti ředitelům škol, a proti učitelům," napsal Klíma, který je ředitelem Integrované střední školy v Mladé Boleslavi. Podle něj chtějí mít učitelé dobré vztahy s rodiči a dělat svou práci, jak nejlépe umí, a Plaga to svými kroky kazí.

Klíma nesouhlasí s pondělním rozhodnutím umožnit v omezené míře do škol návrat i žákům druhého stupně nebo středních škol, a to třeba na konzultace nebo třídnické hodiny. Pro žáky bude docházka dobrovolná, pro školy pořádání akcí nepovinné. Podle Klímy to ale ztíží práci ředitelů škol, kteří budou muset opět přepracovat své plány. To, že se některé školy žákům třeba neotevřou, si podle něj mnozí rodiče si vysvětlí tak, že jsou jejich učitelé líní a nechce se jim pracovat.

"Aby bylo jasno, vůbec nemám nic proti tomu, aby se žáci vrátili do škol. Nikdo ale zaměstnancům škol nevysvětlil, proč je to možné tak najednou. A hlavně stále nevíme, a ukazují to i první případy škol, kde se vyskytli žáci nakažení koronavirem, jaké kroky mají školy v tomto případě udělat," napsal. Podle něj jde o zásadní problém.

Kritiku vznesl i vůči manuálům s hygienickými doporučeními, které podle něj tvořili lidé, kteří v praxi školu neznají, nebo řídí menší školy. Vadí mu, že Plaga v souvislosti s těmito doporučeními odkazoval na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Vytýká mu, že s učiteli málo komunikoval. Kdyby je poslouchal, byla by podle něj situace ve školství lepší.

Spolek Pedagogická komora kritizoval Plagu za nedostatečnou komunikaci s učiteli již dříve. Pedagogové podle něj manuálům ohledně ochrany proti koronaviru nejčastěji vytýkají nejednoznačnost mezi tím, co je povinné a co doporučení. Podle průzkumu mezi členy spolku jsou zhruba tři pětiny pedagogů přesvědčeny, že by základní školy měly zůstat do konce školního roku zcela zavřené. Spolek má dle informací na svém webu asi 2800 členů. Podle údajů ministerstva školství učí v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách či konzervatořích celkem v ČR 168.828 lidí.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý a šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček v pondělí ČTK řekli, že v omezeném otevření druhého stupně nebo středních škol do konce června nevidí smysl. Zároveň uvedli, že je dobře, že do toho školy nikdo nenutí.