Rozhodnutí o maturitě je odborné a má se řídit názorem MŠMT, varuje Hamáček

Maturanti zatím nevědí, jak by jejich zkouška mohla letos vypadat. Premiér Andrej Babiš (ANO) přišel minulý týden s nápadem, že by se mohla pro letošek zavést úřední maturita. Studenti by na maturitním vysvědčení mohli mít známky podle průměru za celé studium střední školy. Mnozí odborníci s tím nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pak v neděli řekla, že si na instagramu udělala anketu, v níž tisíce lidí hlasovaly pro úřední maturitu.

"Za mě je to vysoce odborné rozhodnutí. Není možné o tom, zda budeme dělat maturitu, nebo zda dáme státní maturitu na základě průměru, rozhodovat podle nějaké ankety na facebooku či instagramu. Toto musí říct ministerstvo školství na základě odborné diskuse," uvedl Hamáček.

Podle něj bude klíčové stanovisko ministra školství Roberta Plagy (za ANO). "Podle toho, jaké bude doporučení ministerstva školství, tak naši ministři budou postupovat i ve vládě," dodal šéf ČSSD. Podotkl, že stejně, jako se věří při obraně státu generálům, by se měl ve vzdělávání dát prostor školským odborníkům.

Ministerstvo podle své mluvčí Anety Lednové jedná se zástupci škol a ve hře jsou například posuny termínů či úpravy obsahu maturit. Rozhodnutí by mělo padnout do konce týdne. Už v lednu ministr Plaga oznámil, že se podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se má prodloužit čas a ústní zkoušky mají zůstat. Praktické zkoušky mohou mít jinou formu, případně se mohou posunout na léto.

Hamáček by nepodpořil návrh, aby si studenti mohli vybrat buď úřední maturitu z průměrných známek, nebo skládání klasické ústní a písemné zkoušky. "To je jako vybírat, jaké budeme platit daně. Musí být nějaký standard, stát ho musí garantovat," uvedl vicepremiér.

Podle něj by dvojí maturita zkomplikovala uplatnění ročníku mladých. "Všichni by se ptali, kterou maturitu máš, jestli tu před komisí, nebo tu průměrnou. Vznikly by dvě úrovně nebo dvě kvality maturit," dodal Hamáček. Neví prý, proč ministerstvo školství s odborným stanoviskem váhá.