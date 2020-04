ROZHOVOR: Kdy se otevřou školy? Zdravotní rizika jsou stále příliš vysoká, varuje zástupce rodičů Chaluš

Vaše organizace se rozhodla podpořit petici, která žádá uzavření škol

až do konce školního roku. Proč jste proti tomu, aby se děti vrátily do

škol ještě v květnu nebo červnu?

Zdravotní rizika jsou stále příliš vysoká, ve školách pracují starší učitelé, v rodinách žijí prarodiče, a ti budou ohrožení i v dalších měsících. Navíc všichni si potřebujeme v této složité situaci trochu odpočinout, podívat se s odstupem na to, jak rodiny a školy mohou fungovat a prázdniny jsou proto ideální prostor. Zároveň výuka na dálku se daří čím dál více dobře nastavit, rodiče, děti i učitelé mohou v jejím rámci dokončit tento školní rok bez větších potíží.

Pokud by děti do lavic usedly až v září, co by se mělo stát s látkou, kterou nestačily probrat? Měl by být letošní školní rok anulován? Nebo by mělo být učivo rozmělněno do dalšího roku?

Nové učivo, co měly školy naplánované na tyto 3 měsíce se dá snadno dohnat další školní rok. Většinu školního roku školy normálně učily a na to mohou navázat online výukou a podpořit rozvoj dovedností žáků v rozsahu, který nijak neohrozí výsledky učení. Zásadní je věnovat se kontaktu škol se všemi rodinami, zajistit individuální pomoc těm dětem a rodinám, kde nemají podmínky pro učení na dálku.

A co v případě žáků devátých tříd či maturantů? Jak by měly být řešeny přijímací zkoušky na střední školy a maturity?

Střední školy mohou řešit přijímací zkoušky samy na dálku, i bez nutnosti zvát zájemce o studium fyzicky do škol k jednotným přijímacím testům. Pro státní maturity už existuje plán je prostě vynechat, a vycházet z posledních vysvědčení žáků. Celkově střední školy měly mít prostor a podporu uzpůsobit své jakékoli závěrečné zkoušky svým možnostem a možnostem svých žáků.

V současné chvíli funguje výuka studentů on-line. Je to podle vás dostatečné? Práci doma přece jen není možné známkovat stejně jako práci ve škole.

Výuka na dálku funguje čím dál lépe, stačí více podpořit ty školy, co ještě nejsou zcela přizpůsobeny této změně. A hlavně pomoci části rodiny a žáků, kde nemají technické zázemí pro výuku z domova.

Známky lze jednoduše zrušit pro toto pololetí. Školy mají běžně možnost hodnotit slovně, a ideální by bylo formálně zjednodušit hodnocení pro toto pololetí například na prosté prospění s neformální zpětnou vazbou pro žáka co se mu povedlo a co zlepšit.

Pokud se žáci opravdu za několik týdnů vrátí do škol, jak by se podle

vás měli chránit učitelé? V českém školství často slouží lidé těsně před důchodem nebo v důchodovém věku...

I proto by se vracet neměli nejen starší učitelé, ale i učitelé s různým oslabením zdravotním. Vlastně nemůžeme vědět přesně, kolik učitelů by bylo ve zbytečném riziku. Další problém jsou oslabené děti. Je mnoho dětí, které mají různá zdravotní omezení a za tohoto stavu by bylo i pro ně riziko navštěvovat školu. Několik takových rodičů se nám ozvalo a mají opravdu strach z povinnosti vrátit do prázdnin dítě do školy.

Například v době chřipkových epidemií jsou to právě děti, které často

jako ze škol přinesou do rodin bacily. Myslíte se, že je možné, že na to doplatí rodiče, sourozenci nebo třeba prarodiče?

Bylo by nepředstavitelně smutné, pokud by docházka dítěte do školy ohrozila jeho prarodiče. Některé rodiny by se dostaly pod obrovskou psychickou zátěž, kdo by nesl odpovědnost za případné tragédie v rodinách? Jako bychom neměli ujasněný žebříček hodnot, jsme snad ochotní dát přednost udržování systému docházky do školy před zdravím lidí?

Pokud budou školy opět otevřeny, co poradíte rodičům? Měly by do nich své děti opravdu poslat?

Pokud školy otevřou před prázdninami, mnoho rodičů své děti do školy nepošle, i přesto, že jim budou hrozit sankce a špatné hodnocení. I mnoho středoškoláků odmítne do školy jít. Velmi problematický tlak vznikne na rodiče závislé na ošetřovném od státu, to jim bude zřejmě zrušeno v den otevření škol, a stát je tak postaví před neúnosné etické dilema, jestli je horší žít v ohrožení zdraví, nebo v ohrožení chudobou.