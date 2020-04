Schéma otevírání škol je podle jejich zástupců nutné upřesnit

Podle vládou schváleného schématu se výuka do škol do července v plném rozsahu nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Nejdřív by se už příští týden mohli studenti vrátit na vysoké školy, to ale pouze omezeně v posledních ročnících při společných aktivitách nejvýše pěti lidí.

"Jsem ráda, že konečně víme nějaký scénář, jak bude výuka pokračovat, respektive nepokračovat," řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová na dotaz ČTK. "Je dobře, že tu nějaký scénář je, a určitě se o něm musíme bavit a rozhodující musí být slovo hygieny," doplnil předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Oba ale upozornili, že není jasný termín přijímacích zkoušek na střední školy.

Podle Schejbalové nejasný termín přijímacích zkoušek uvádí rodiče, děti i školy do nejistoty. Mimořádná úprava zákona pro letošní rok, která již platí, počítá s tím, že se jednotné přijímací zkoušky uskuteční 14 dní po znovuotevření škol. Schéma vlády předpokládá, že by zkoušky byly někdy v červnu. Zajíček si myslí, že by zkoušky neměl letos organizovat stát a ředitelé škol by měli mít možnost o uchazečích rozhodnout sami.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého bude třeba ještě upřesnit, jak přesně by měl po 25. květnu fungovat první stupeň základních škol. Podle doporučení vlády by se na něm kolektivy měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Podle Černého z tohoto popisu ale není zcela jasné, jak by to fungovalo v praxi. Dodal, že v tom ale nevidí zásadní problém.