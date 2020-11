Šéf asociace: Po návratu do škol je lepší nedělit třídy, děti by mohly nosit roušky

Podle Černého asociace o možnosti návratu prvních a druhých tříd do škol 18. listopadu se zástupci ministerstva školství jednala. Ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) svolali na dnešek k návratu dětí do škol tiskovou konferenci, která se koná ve 13:15 v Poslanecké sněmovně. Černý předpokládá, že ministři oznámí právě znovuotevření škol pro prvňáky a druháky.

Podle něj se v uplynulých dnech jednalo o několika různých variantách návratu dětí do lavic. Jak řekl, rozhodnutí záleží na ministrech a vývoji epidemické situace. Již z páteční tiskové konference Blatného vyplynulo, že se uvažuje o rozdělení výuky na prvním stupni do skupin po menších počtech. Podobně fungovaly školy po znovuotevření i na jaře. Podle Černého se to ale neosvědčilo a bylo by lepší umožnit třídám zůstat pohromadě.

"My bychom preferovali, aby to záleželo na řediteli. Ne, aby to bylo omezené třeba počtem dětí ve třídě, ale aby to bylo omezené podmínkami. To znamená, že když se podaří zajistit, že děti budou sedět dva metry od sebe po jednom v lavici, tak by jich klidně mohlo být třeba 20 nebo 25 (ve třídě)," řekl. Děti by navíc mohly nosit roušky, dodal. Na jaře podle něj rozdělování kolektivů vyvolávalo negativní reakce, protože všechny děti chtěly být se svou třídní učitelkou.

Asociace podle Černého také požadovala, aby při návratu prvňáků a druháků mohly v malotřídních školách nastoupit i starší děti. Podle Černého by jinak pro tyto školy vznikl problém, jak mají třídy rozdělovat.

Dalším požadavkem podle něj byl co nejrychlejší návrat deváťáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Co se týče páťáků a sedmáků, kteří se mohou hlásit na víceletá gymnázia, není to podle Černého pro asociaci priorita, protože tyto děti se mohou na střední školy hlásit i později ve vyšších ročnících. Doplnil, že ředitelé by místo toho uvítali umožnění individuálních konzultací pro děti, které potřebují větší podporu při učení.