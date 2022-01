Šéf asociace: Školy volají po co nejrychlejším schvalování mimořádné výuky na dálku

Ředitelé nechtějí vyhlašovat volno nebo žádat ministerstvo školství o změnu organizace školního roku, protože to by znamenalo přerušení výuky. Vzhledem k obtížnosti zajištění prezenčního vzdělávání a bezpečného prostředí ve školách by ale podle Zajíčka někde už nyní pomohlo, kdyby mohli rozhodnout o převedení výuky do on-line prostředí.

Zákon, na jehož základě by měli mít ředitelé škol možnost vyhlásit kvůli epidemické situaci až deset dní mimořádného volna nebo distanční výuky, schválila vláda ve středu 19. ledna a Sněmovna toto úterý. Kancelář Senátu ve středu oznámila, že senátoři budou o návrhu hlasovat ve čtvrtek 3. února. Očekává se, že normu schválí beze změn.

"My bychom moc uvítali, kdyby to schvalování v Senátu šlo rychleji. Příští čtvrtek je pozdě," řekl dnes ČTK Zajíček. Současnou epidemickou situaci v některých školách označil za zoufalou. Hygienici už podle něj ani nestíhají reagovat na výskyt nákazy včas. Ředitelé nemají pravomoce k nařizování karantény, takže žáci pak po rizikovém kontaktu chodí do školy, dokud nedostanou zprávu z krajské hygienické stanice. Ta podle něj přijde někdy třeba po dvou dnech, jindy vůbec.

Podle ministerstva školství mají školy nyní možnost řešit nedostatek učitelů kvůli covidu-19 buď vyhlášením až pěti dnů běžného ředitelského volna nebo tím, že požádají úřad o změnu organizace školního roku. Takové řešení ale podle Zajíčka školám nevyhovuje, protože znamená přerušení výuky. "Nepotřebujeme poslat děti na týden na prázdniny navíc. Chceme učit aspoň distančně, protože to je pořád lepší než to, co máme teď," řekl.

V Masarykově střední škole chemické v Praze 1, kde je ředitelem, nyní podle něj čeká na zprávu z hygieny po rizikovém kontaktu sedm tříd. "Víc než půlka školy mi půjde do karantény, jen nevím kdy," uvedl. Vedení školy zatím žáky i učitele požádalo, aby všude nosili respirátory. "Všichni se o to snaží, ale situace je neudržitelná," řekl. Na pátek proto vyhlásil den ředitelského volna, které má ještě k dispozici. Ředitelé mají podle školského zákona možnost vyhlásit ze závažných technických či organizačních důvodů až pět dnů ředitelského volna, mnozí je ale už vyčerpali.

Podle ministerstev zdravotnictví a školství je režim trasování rizikových kontaktů ve školách nastaven tak, aby nevznikaly časové prodlevy mezi vytrasováním a nahlášením karantény. V případě, že přesto zpráva o nařízení karantény žákům nepřijde, nepovažuje ministerstvo školství za chybu, když ředitel o kontaktu s nakaženým informuje rodiče a po domluvě zůstanou děti pět dní doma, řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Zajíček doplnil, že pak ovšem záleží na vůli rodičů, protože ředitelé to nařizovat nesmí.