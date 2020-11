Šéf asociace základních škol model chválí, na středních jsou opatrnější

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček uvítal, že rozvolňování bude nyní zřejmě přehlednější. Pro hodnocení systému je ale podle něj třeba počkat na detailnější informace z ministerstva školství, které je má představit v pondělí.

Novou tabulku pro uvolňování či zpřísňování opatření proti covidu-19 dnes zveřejnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Po obnovení prezenční výuky v prvních a druhých třídách a ve speciálních školách by se podle ní mohli ostatní žáci a studenti do lavic vrátit postupně ve třech etapách. Při zlepšení epidemie na čtvrtou úroveň z pěti se do škol vrátí zbytek prvního stupně a na druhém stupni se budou třídy po týdnech střídat. Při třetí úrovni se umožní střídání tříd i ve středních školách a do vysokých se budou moct vrátit první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Černý dnes ČTK řekl, že ho tabulka mile překvapila. "Já jsem rád, že je tam otvírání škol jako velmi velká priorita," uvedl. Školy jsou od první poloviny října zavřené, otevřené zůstaly jen školky. Při nejvyšším, pátém stupni opatření budou mít od 18. listopadu prezenční výuku děti z prvních a druhých tříd základních škol a všechny ročníky speciálních škol. Ostatní budou zatím pokračovat v povinném distančním vzdělávání. Černý uvítal, že při uvolnění na čtvrtou úroveň opatření by se do škol měli vrátit nejen deváťáci, které i ministr školství Robert Plaga (za ANO) označoval za prioritu, ale ve střídavé výuce celý druhý stupeň.

Schejbalová je k postupu při uvolňování skeptičtější. "Všude ve světě zavírají školy jako poslední a otevírají jako první. My to děláme úplně naopak," řekla. Podivila se nad tím, že ve třetím stupni opatření bude většina obchodů stále otevřených a studenti středních škol se přitom budou střídat při prezenční výuce po týdnech. "Já si myslím, že ve škole by byly děti mnohem víc chráněny než v obchodních centrech," řekla. Podle ní bude ale záležet také na tom, jaké detaily k tabulce představí v pondělí ministr Plaga.

Na přesnější informace chce počkat také Zajíček. Se Schejbalovou se shodl, že pro střední školy zůstávají prioritou pro další uvolňování poslední ročníky a praktická výuka. Tabulka ministerstva zdravotnictví se o nich nezmiňuje, od čtvrtého stupně opatření by podle ní však měly pro výuku ve středních školách platit výjimky. Zveřejněný přehled opatření zatím ředitel nechtěl moc komentovat. Označil ho ale za lepší než stávající variantu, kdy podle něj rozhodování o opatření nemělo dosud v podstatě žádná pravidla.