Školné neřešíme, rodičům pomůžeme se špatně vedenou distanční výukou, říká inspektor Andrys

Otevřeně přiznává, že Česká školní inspekce nedisponuje žádnou pravomocí, jak zasáhnout do sporu soukromého vzdělávacího zařízení a rodičů, kteří protestují proti úhradě školného. A to v době, kdy probíhá distanční výuka, neboť školy jsou kvůli koronavirové pandemii uzavřené. „Problematika školného na soukromé škole je smluvním vztahem mezi soukromým subjektem a zákonnými zástupci žáka, případě zletilými žáky,“ upozorňuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Má tak shodný názor, jaký vyjádřil v pondělním rozhovoru pro EuroZprávy.cz pirátský poslanec Lukáš Bartoň, předseda podvýboru pro regionální školství. „Rodiče se sami rozhodli, že své dítě dají na soukromou školu a budou za to platit. Opravdu není nikdo, kdo by mohl do této problematiky zasáhnout a ovlivnit ji,“ řekl mimo jiné na začátku týdně redakci Bartoň.



Soukromé školy podle Andryse poskytují veřejnou službu na základě zákona, a stejně jako školy veřejné anebo církevní vzdělávají žáky v současné době distančně. A to podle uzákoněné novely školského zákona z léta 2020 dle § 184a s názvem Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve škole. „Samotný princip vzdělávání je tak v tuto chvíli shodný jak na školách veřejných, tak soukromých či církevních. Případné snížení nebo odpuštění plateb školného je tedy plně dvoustrannou záležitostí mezi školou a rodičem, do které stát žádným způsobem nevstupuje,“ zdůrazňuje Andrys.

Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, pro EuroZprávy.cz upozornila, že pokud rodiče nejsou spokojeni s úrovní a kvalitou distančního vzdělávaní, mohou se obrátit na Českou školní inspekci. „Mohou dát podnět k prověření České školní inspekci, která je jediným kompetentním orgánem ve věcech týkajících se průběhu a úrovně vzdělávání,“ uvedla Němcová.

S uvedeným postupem naprosto souhlasí i náměstek ústředního školního inspektora Andrys. Nejdříve by se ale rodiče měli obrátit na učitele či ředitele soukromé školy, kde mohou vyjádřit svoji nespokojenost. „Samozřejmě, že v distanční výuce může rodič očekávat podporu. Pokud mají zákonní zástupci dojem, že je u vzdělávání na dálku v dané škole nějaký problém, pak by se měli se svými výhradami v první fázi obrátit na učitele, případně ředitele školy. Jestliže se nepodaří najít shody, mohou se obrátit na Českou školní inspekci,“ tvrdí odborník na vzdělávání.

Andrys přiznává, že ohledně záležitosti platby školného na soukromé škole, obdržela Česká školní inspekce dva telefonické dotazy rodičů. „I jim jsme vysvětlili, že problematika platby školného je skutečně něco úplně jiného a do ní ani Česká školní inspekce žádným způsobem nevstupuje,“ uzavírá náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.