Školní rok 2019/2020 bude náročný. Chybí učitelé, otázníky nad státní maturitou

Na tiskové konferenci to dnes novinářům řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Počet žáků základních a středních škol v porovnání s minulým školním rokem podle odhadů ministerstva od září vzroste o 17.500. Navzdory mírnému úbytku prvňáků by měl do škol znovu přijít silnější ročník, než z nich v červnu vyšel. Celkem by v nadcházejícím školním roce mohlo do základních škol chodit asi 953.500 dětí a do středních škol kolem 409.000 žáků. Učitelů je podle nedávného průzkumu ministerstva nedostatek.

Plaga chce i proto co nejdříve prosadit novelu zákona o pedagogických pracovnících, která by zpřístupnila profesi učitele i lidem bez pedagogického vzdělání. Noví učitelé by si museli vzdělání doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové. Novela měla platit od září, Parlament ji ale teprve bude projednávat.

V novém školním roce se budou dále řešit možné změny v maturitách. Ministerstvo již na jaře vypracovalo návrh, aby se státní maturity omezily na didaktické testy a jejich písemná a ústní část se přesunula na úroveň škol. Minulý týden se navíc Plaga rozhodl, že bude usilovat o zrušení povinné maturity z matematiky, která by se podle stávajícího zákona měla zavést nejpozději od roku 2022. Podle něj je třeba nejdříve zlepšit výuku tak, aby žáci matematice skutečně rozuměli.

Přivést kvalitní učitele do škol by podle Plagy mělo pomoct i navyšování platů. Od ledna jim vláda plánuje přidat deset procent s tím, že chce dodržet svůj slib, aby měli do roku 2021 minimálně 45.000 korun měsíčně.

Školy od ledna přestanou dostávat peníze podle počtu žáků a měřítkem začne být počet odučených hodin. Nový systém placení by jim měl umožnit, aby třídy na výuku některých předmětů rozdělovaly do menších skupin. Rozvrhy výuky na to musí ředitelé připravit už od září. Ministerstvo proto na nadcházející čtyři měsíce do konce kalendářního roku vyhlásilo rozvojový program, ve kterém mají školy podle Plagy k dispozici zhruba půl miliardy korun na dofinancování hodin navíc.

V souvislosti s reformou financování škol přestanou speciální školy dostávat peníze na asistenty pedagoga z rozpočtu na takzvanou inkluzi. Již nyní této možnosti mohly využívat spíš omezeně, protože podpora společného vzdělávání měla směřovat zejména do běžných škol. Od ledna budou dostávat peníze podle pravidel pro nové financování.

V běžných školách by pak od října měly děti častěji začít sdílet jednoho asistenta pedagoga. Dosud mohou být ve třídě asistenti tři. Ministerstvo chce tak podle Plagy systém zefektivnit. Na podporu handicapovaných žáků v běžných i speciálních školách půjde podle Plagy v příštím roce zhruba stejně peněz jako letos. Nyní je to kolem čtyř miliard korun.