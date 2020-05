Školní skupiny znovu otevřou. Rodiče o ně zájem nemají

Podle něj řadu rodičů a dětí odrazuje to, že nanejvýš patnáctičlenné skupiny budou moci tvořit děti z různých tříd i ročníků a často je nepovedou třídní učitelé. Situace v různých školách se podle něj může lišit, ve své škole odhaduje přihlášení asi třetiny žáků.

Přesný počet dětí, které by mohly do školních skupin chodit, zatím školy neznají. Rodiče je mohou přihlásit do 18. května. Původní odhady hovořily o tom, že by se do škol mohla od 25. května vrátit asi polovina mladších školáků.

Podle Černého se ale zájem rodičů o docházku v posledním týdnu změnil. Na Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou řídí, o ni v předběžných anketách projevovaly zájem asi tři čtvrtiny rodičů, řekl. Poté, co se tento týden seznámili s podmínkami fungování školních skupin, ale řada z nich předběžnou přihlášku zrušila.

"Odrazuje je to, že děti budou ve smíšených skupinách," uvedl. Ministerstvo školství totiž při vytváření školních skupin školám umožnilo vytvářet patnáctičlenné kolektivy dětí z různých tříd i ročníků. "Samozřejmě mě to mrzí, ale pomohlo nám to, protože my teď víme, že budeme mít dostatek místností i učitelů, a teď už víme, že budeme moct některé třídy i spojit," řekl Černý.

Část rodičů a jejich potomků také zklamalo to, že skupiny povedou asistenti nebo vychovatelky. Třídní učitelé by se podle Černého měli věnovat výuce na dálku. "Na základně toho řada rodičů své děti z ankety odhlásila," řekl. "V tuto chvíli vyplnilo anketu 165 dětí a z toho 93 uvedlo, že určitě do školy nenastoupí," řekl. Odhaduje proto, že by mohla nastoupit nejvýše asi třetina školáků z prvního stupně. Nevyloučil možnost, že v jiných školách může být situace odlišná, ale předpokládá, že je spíš dost podobná.

Třídní učitelé podle něj budou instruovat asistenty a vychovatelky, co mají ve třídách s dětmi dělat podle toho, jak budou nadále učit na dálku. Pokud je výuka na dálku ve škole kvalitní, může to být dalším důvodem, proč dítě do školy raději neposílat, řekl. Podle něj tak své děti do skupin přihlásí hlavně rodiče, kteří to potřebují z důvodu své práce nebo kteří to s dětmi doma už nemohou vydržet.

Žáci budou muset podle instrukcí ministerstva ve školách dodržovat přísná hygienická pravidla. Každý bude muset mít s sebou na den aspoň dvě roušky a sáček na jejich uložení. Nosit je budou muset ve společných prostorách, při pobytu ve třídě je budou moct sundat při rozestupu nejméně 1,5 metru. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, bude nutné použít dezinfekci na ruce. Mýt ruce si budou děti i po každém vzdělávacím bloku.

Rodiče dětí, kteří do školy půjdou, musí zvážit, zda žák nepatří do rizikové skupiny, tedy zda nežije ve společné domácnosti například s osobou s chronickými chorobami třeba plic či srdce. Musí také odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.