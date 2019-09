Školské odbory hlásí stávkovou pohotovost. Mají podporu ředitelů škol

Školské odbory po dnešním jednání malé tripartity vyhlásily stávkovou pohotovost, protože se s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) nedohodly na způsobu růstu platů. Ministr původně navrhoval navýšení tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. Dnes ji upravil na 2250 korun. Odboráři ale považují za ústupek to, že netrvají na původně požadovaném patnáctiprocentním růstu. Z dohodnutých deseti procent, se kterými počítá návrh rozpočtu, chtějí dát všechno do tarifů.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka by navrhovaná pevná částka ministra znamenala navýšení tarifů v tabulkách zhruba o pět až sedm procent. To je ale podle Zajíčka málo, protože podobně porostou i platy v ostatních částech veřejného sektoru. "My potřebujeme zajistit pro učitele motivaci, a když někde lidé berou stejně jako v jiných složkách veřejné správy, tak my ty lidi nejsme do škol schopni dostat," řekl.

Zdůraznil, že obecně souhlasí s potřebou navyšovat odměny a příplatky, jak o ní hovoří ministr. Podle Zajíčka ale není možné vyhradit peníze z dohodnutých deseti procent navíc. "Ve chvíli, kdy bychom se bavili o 15 procentech, tak určitě podpoříme myšlenku deset procent tarif a pět procent do nadtarifní složky, ale bavíme-li se o deseti procentech, tak se bavme jen o tarifech," řekl. Podobně se vyjádřili i Hana Stýblová z Asociace ředitelů základních škol a Renata Schejbalová z Asociace ředitelů gymnázií.

"V současné době, kdy je nedostatek učitelů a vnímáme výši učitelského platu jako velmi motivující faktor, tak jsme se přiklonili k tomu, že by deset procent mělo jít do tarifu," řekla Stýblová s tím, že by navíc měly vzrůst i nadtarify. Zvýšení peněz na odměny je podle ní dlouhodobým požadavkem ředitelů základních škol.

Růst odměn vedle desetiprocentního navýšení tarifů podporuje i Schejbalová. Obává se toho, že by se peníze vyčleněné na nadtarify nemusely k učitelům nakonec dostat. Poukázala na to, že od příštího roku bude fungovat nový model financování škol a školy zatím nevědí, kolik procent na odměny a příplatky dostanou. Dovědět by se to od ministerstva školství měly na začátku roku.

Průměrný příjem vyučujících v letošním prvním čtvrtletí činil 36.224 korun. Průměrná mzda v ČR byla ve stejném období 32.466 korun.