Školy budou fungovat v současném režimu i příští týden

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová už dříve řekla, že prioritou resortu je zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol. V lednu se to nestane. K výuce se ale vrátí jako první, jakmile to bude možné, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES," napsal Plaga.

Blatný původně předpokládal, že k nějaké formě prezenční výuky by se žáci závěrečných ročníků základních a středních škol mohli vrátit právě nejdříve od 25. ledna. Nakonec se tak stane nejdříve v únoru.

"Dohodli jsme se na tom, že zatím není vhodné, aby se zvyšoval počet tříd, které navštěvují školy. Je potřeba dosáhnout zejména stabilizace stavu a ústupu zatížení nemocnic," poznamenal Blatný. Jakmile to bude možné, půjdou do školy jako první maturanti či žáci devátých tříd, dodal. Termín chce sdělit společně s Plagou.

V Česku platí opatření podle nejpřísnějšího pátého stupně protiepidemického systému PES. Pro případné zmírnění opatření musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní. Ve čtvrtém stupni je index k dnešku pátý den, zůstává na 70 bodech z celkových sta.

Před unáhleným rozvolněním varoval o víkendu prezident České lékařské komory Milan Kubek, podle kterého by v případě znovuotevření škol měli žáci a studenti každý týden plošně podstupovat antigenní testy. Zástupci školských organizací si ale neumějí představit, jak by to mělo fungovat, sdělili dnes na dotaz ČTK. Vláda podle Blatného o této možnosti dnes nehovořila.