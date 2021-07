Školy by měly mít prostor pro izolaci nakaženého a zachovávat homogenitu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Školy by měly zřídit místnost nebo prostor pro izolaci nakaženého pracovníka či dítěte. Měly by také v co největším možném rozsahu zachovávat homogenitu skupin a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Pokud to počasí dovolí, tělocvik by se měl odehrávat na venkovních sportovištích. Omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a školy by neměly pořádat například besedy či divadelní představení.