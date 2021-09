Školy dostanou peníze na doučování žáků, kteří mají po výuce na dálku problémy

Ministerstvo již dříve informovalo, že na podzimní doučování půjde zhruba 250 milionů korun. Rozdělit se mají mezi všech zhruba 4200 základních a 1300 středních škol v ČR podle celkového počtu žáků a podílu těch s problémy. Základní školy by měly získat asi 150 až 740 korun na dítě. Střední školy obdrží kolem 150 korun na žáka. Soukromé a církevní školy mohly od 2. července do 1. srpna požádat o dotaci. V programu pro ně bylo kolem 7,5 milionu korun. Ostatní dostanou peníze bez žádosti, a to přes kraje. Podle mluvčí na to bylo vyčleněno kolem 242 milionů korun, které by školy měly dostat na přelomu září a října.

"Termín přelomu září a října je stále platný. Pro krajské, obecní a svazkové školy odešly prostředky z MŠMT v první polovině září, tedy předpokládáme, že nejpozději na konci tohoto týdne by je školy měly mít na svých účtech," řekla dnes mluvčí. "Co se týká soukromých a církevních škol, rozhodnutí o poskytnutí dotace již výrazná většina těch, které o dotaci požádaly v termínu stanoveném výzvou, obdržela. V současné době jsou již administrovány také platební poukazy (tedy odeslání peněz), předpokládáme, že tyto školy prostředky rovněž obdrží v tomto týdnu," dodala.

Podle informací na webu doucovani.edu.cz dostanou pedagogové za hodinu doučování do 250 korun. Aktivitě se budou věnovat mimo běžnou pracovní dobu ve škole na základě zvláštní dohody. Doučovat budou moci i studenti vysokých škol, pracovníci neziskových organizací, vedoucí kroužků nebo odborníci z praxe. Věnovat se budou moct vybraným žákům základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií či konzervatoří a posledních ročníků středních škol. Peníze na to budou moct školy využít do 31. prosince.

Školy byly od března 2020 do loňského jara kvůli epidemii covidu-19 několik měsíců zavřené. Výuky on-line se podle průzkumu školní inspekce ještě letos na jaře neúčastnilo asi 50.000 dětí. Kolem 11.000 žáků, tedy asi procento všech ze základních škol, se podle ministerstva do distančního vzdělávání nezapojilo vůbec. Nejhůře podle něj postihla epidemie vzdělávání v chudých lokalitách Ústeckého, Karlovarského či Moravskoslezského kraje.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už dříve uvedl, že nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se budou doučováním vyrovnávat další dva až tři roky. Na podzimní doučování podle Lednové od začátku roku 2022 do konce školního roku 2022/2023 naváže program podpory škol z Národního plánu obnovy se třemi miliardami korun.