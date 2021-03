Školy mají podle ministerstva usilovat o zapojení všech dětí do výuky

Úřad to doporučil v metodice, kterou dnes rozeslal ředitelům škol a kterou ČTK poskytla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Materiál obsahuje mimo jiné i doporučení k duševnímu zdraví.

Školní inspekce dnes informovala, že rok od prvního přechodu škol na výuku na dálku zůstává v ČR bez techniky pro výuku on-line 50.000 dětí a kolem 10.000 se zřejmě neúčastní distančního vzdělávání vůbec. Podle ministerstva je proto třeba, aby se školy na tyto žáky zaměřily při poskytování individuálních konzultací. Nabízet je podle ministerstva mají v takové formě, aby byly dostupné všem bez rozdílu a aby měly patřičný efekt. Může se jednat o telefonické hovory, chat, e-maily či osobní konzultace v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými nařízeními, vyjmenoval úřad.

Vyučující, kteří konzultace poskytují, by podle jeho doporučení mělo vedení školy odměnit v platu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) připomněl, že se letos ve školách opět zvýšily peníze na nenárokové složky výdělků. Využívání konzultací a množství zapojených žáků chce podle něj ministerstvo začít sledovat víc a pravidelně. Dodal, že o spolupráci v tom požádal školní inspekci.

Pokud se žák do distanční výuky nezapojuje, i když má potřebnou techniku, má škola podle ministerstva rodinu kontaktovat telefonem či zprávou, zjistit důvody absence a pomoct případný problém odstranit. "Pro komunikaci se zákonnými zástupci žáků, které je obtížné do distančního vzdělávání zapojit, doporučujeme využít také neziskové organizace zabývající se podporou socio-ekonomicky či kulturně znevýhodněných rodin nebo se obrátit na sociální odbor," uvedl úřad.

Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková dnes ČTK řekla, že školy se na pomoc sociálního odboru či neziskových organizací spoléhat nemohou. Systém podpory by podle ní měl spočívat spíš na spolupráci ministerstva a obcí s řediteli škol.

Ministerstvo ve svém aktuálním doporučení kromě jiného také připomnělo, že výuka on-line by neměla být v rozsahu běžného rozvrhu a měla by se kombinovat se samostatnými úkoly. Například v prvních až třetích třídách by měly být on-line hodiny rozděleny maximálně do dvou půlhodin za den a ve čtvrté a páté třídě do tří půlhodin. Vhodné je podle úřadu rozdělení žáků na menší skupiny s důrazem na jejich aktivní zapojení.

Podle ministerstva je nyní potřeba, aby se učitelé zaměřili i na podporu psychické pohody dětí. O možném ohrožení dítěte se vyučující mohou anonymně zdarma poradit na lince psychologické pomoci Národního pedagogického institutu nebo třeba na Lince bezpečí, dodal úřad.