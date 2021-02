Školy mohou zůstat zavřené i bez nouzového stavu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo školství předpokládá, že pokud by Sněmovna dále neprodloužila nouzový stav, mohly by školy zůstat zavřené podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vyplývá to z odpovědi tiskového oddělení ministerstva na dotaz ČTK. Sněmovna bude o nouzovém stavu rozhodovat ve čtvrtek. Kabinet by chtěl jeho prodloužení o měsíc, jinak by skončil v neděli 14. února.