Školy od tohoto týdne nemohou platit stáže či studijní pobyty v Rusku z evropských dotací

Omezení se podle ministerstva bude týkat projektů Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) i programů Erasmus či Evropský sbor solidarity. Důvodem jsou sankce proti Rusku kvůli jeho útoku na Ukrajinu.

Podle pokynu z ministerstva se náklady na výjezdy do Ruska a z Ruska od pondělí nepovažují za uznatelné, a to ať už se jedná o evropské dotace z OP VVV nebo Erasmus+. "Pokyn náměstka Velčovského se týká ochrany finančních prostředků EU a ČR. Explicitně spolupráci nezakazuje, pouze říká, že takto vynaložené prostředky budou považovány za nezpůsobilé v daných projektech. Tedy škola by si je musela hradit z vlastních zdrojů," vysvětlila mluvčí úřadu Aneta Lednová.

"Důvodem tohoto opatření je naplňování mezinárodních sankcí proti Ruské federaci, hájení finančních zájmů Evropské unie a České republiky prostřednictvím důsledné eliminace rizik a v neposlední řadě také bezpečnost občanů České republiky," uvedl úřad na webu.

Evropská komise podle Lednové vyzývá organizace zapojené do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, aby ke svým plánovaným aktivitám v Rusku zvážily alternativy, jako je třeba výjezd do jiné země. "Na zrušení výjezdů do Ruska lze uplatnit takzvaný institut vyšší moci, což znamená, že zrušení aktivit v Rusku nebude chápáno jako nesplnění cílů projektu," řekla mluvčí.

Nařízení, které by znemožňovalo účast na on-line vzdělávacích akcích ruských univerzit, podle Lednové dosud vydáno nebylo. Připomněla, že ministr školství Petra Gazdík (STAN) ale dnes vyzval vzdělávací a výzkumné instituce, aby zvážily pokračování své spolupráce s ruskými institucemi. "Máme zprávu o tom, že některé vysoké školy svou spolupráci s Ruskem již přehodnocují," řekla.

V Rusku byli podle údajů ministerstva ke konci února čtyři Češi s podporou programu Erasmus. Jeden je podle Lednové již zpět a další jsou v kontaktu se svými vysokými školami v ČR. S penězi z OP VVV je podle ní v Rusku jeden Čech. Doplnila, že ministerstvo zahraničí před cestami do Ruska důrazně varuje a vyzývá občany ČR k návratu.

Ruských studentů a stážistů v Česku se podle Lednové omezení financování Erasmu či projektů OP VVV momentálně nijak nedotkne. "Běžící projekty na území ČR se dokončí podle podmínek v rozhodnutí o poskytnutí dotace," řekla. V České republice je podle mluvčí s podporou programu Erasmus+ aktuálně 21 lidí z Ruska a díky dotacím z OP VVV dalších šest.