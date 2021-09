Školy začaly s výukou plavání. Co bude po konci testování ale nikdo neví

Obecně pro návštěvu bazénů platí podmínka předložení negativního testu na covid-19 či dokladu o očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání. Podle Plagy jednají ministerstva o tom, zda by se pro školní plavání mohla udělat výjimka, aby současné podmínky výuku nekomplikovaly.

Na nutnost testování dětí pro školní plavání upozornila na jednání výboru poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Podle ní už školy tento týden s výukou plavání začaly, ale nemají informace, co bude dál. Nyní mají žáci testy na covid-19 ze škol. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes řekl, že screeningové testování žáků 9. září skončí. Potom by tedy pro návštěvu bazénu měli dětem testy zajišťovat sami rodiče. Antigenní test je platný 72 hodin a průkaznější PCR test s výsledkem z laboratoře jeden týden.

Podle Plagy ministerstvo školství o této věci jednalo s ministerstvem zdravotnictví naposledy v pondělí. "Hledáme nějakou cestu, kdy třeba aspoň v případech, kdy se tam potkávají ty stejné třídy a ta homogenita je tam relativně zachována na tom plavání, tak že by tam nějaký ústupek mohl být,“ uvedl. Podle něj by požadavky pro školy a ostatní oblasti života měly být podobné. "Musíme ale najít opatření taková, aby byla proveditelná školami a aby to nevedlo k tomu, že by se přestalo plavat,“ řekl.

Plaga zároveň připomněl, že každý má měsíčně z veřejného zdravotního pojištění nárok na dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. Preventivní testy lidé potřebují jako prokázání bezinfekčnosti například pro návštěvu kulturních či sportovních akcí i pro využití některých služeb. Testovat se nemusí ti, kteří mají dokončené očkování nebo před ne víc než 180 dny prodělali nemoc covid-19. Očkovat se mohou děti od 12 let.

Školní plavání je na prvním stupni základních škol povinné. Děti mezi první a pátou třídou mají absolvovat aspoň 40 hodin, o způsobu zařazení plavání do ročníků a rozvrhů rozhodují ředitelé jednotlivých škol. Ministerstvo školství ve spolupráci s plaveckými školami a bazény už dříve doporučilo, aby se školy nyní snažily žákům nahradit i plavecké kurzy, o které přišli loni kvůli epidemii covidu-19.