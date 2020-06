Školy zavřené i na podzim? MŠMT upřesní pokyny pro výuku při další epidemii

V dnešní on-line debatě, kterou organizovala Stálá konference asociací ve vzdělávání, to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

"V tuto chvíli sbíráme od ředitelů (škol) zpětnou vazbu k tomu, co fungovalo v manuálech a co nefungovalo a samozřejmě kontinuálně s tím se s epidemiology bavíme o uspořádání výuky od 1. září," uvedl ministr. Současné manuály připravené ministerstvem ve spolupráci s epidemiology obsahují hygienická doporučení k ochraně proti koronaviru, podle kterých mohou školy fungovat. Nastavují pravidla pro kolektivy po maximálně 15 dětech, dodržování rozestupů, roušek či používání dezinfekce ve školách.

Podle Plagy byl systém patnáctičlenných homogenních skupin, které nyní fungují na prvním stupni základních škol, ochranným systémem pro rozvolňovací etapu. "Je vcelku logické, že se musíme bavit o nějakém restartu standardního vzdělávání od 1. září s tím, že školy musí mít jasně daná upřesněná pravidla, jak se chovat ve chvíli, kdy nastane jakýkoli problém podezření na covid-19," řekl.

K předložení plánu pro školy pro případ druhé vlny epidemie vyzvala ministerstvo i Sněmovna. Podle ní by měl úřad představit svá doporučení do konce letních prázdnin.

Upřesnění pro školy by se podle Plagy neměla týkat jen hygienických opatření, ale také způsobu výuky v případě karantény. Ministerstvo se tak chce věnovat například rozvoji centralizovaného systému pro podporu online výuky na dálku. Plaga podotkl, že již v březnu začal narychlo fungovat web nadalku.msmt.cz, který je rozcestníkem k materiálům a doporučením pro výuku prostřednictvím internetu.

Zmínil ale také spolupráci s neziskovou organizací Česko.Digital, která sdružuje IT profesionály, kteří zadarmo pomáhají neziskovým organizacím, samosprávě i státu. Pro školy je podle ministra kromě hardwaru a softwaru potřeba zajistit i školení. Ministerstvo proto podle něj hodlá svou pomoc zaměřit hlavně na webináře pro učitele organizované prostřednictvím Národního pedagogického institutu.

Plaga již v květnu řekl, že nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně epidemie nového koronaviru zavíraly plošně, jako tomu bylo nyní. Pokud by se na podzim epidemie vrátila, mohlo by se podle ministra stát, že se dostanou do karantény některé ze škol nebo spíš některé ze tříd.

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. V uplynulých týdnech se v omezené míře postupně opět otevřely. Docházka zůstala dobrovolná.