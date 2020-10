Školy zůstanou zavřené. Platí to i pro první stupeň, rozhodla vláda

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření mělo původně trvat do 2. listopadu, pak se podle Prymuly měl do škol vrátit první stupeň základních škol. Návrat do ostatních škol podmínil ministr už dříve slábnutím epidemie. V pondělí po jednání vlády avizoval, že kabinet rozhodne na základě dat ze sklonku týdne. To kritizovali Plaga i opoziční politici, podle nichž bylo nutné zveřejnit rozhodnutí ještě během dneška.

Plaga na twitteru dnes poděkoval Prymulovi za rozhodnutí v dané věci. "Scénář 'zpátky do škol' bude představen v pátek," dodal.

"My jsme deklarovali, že 2. listopadu se vrátí děti prvního stupně do škol. V tuto chvíli jsou čísla taková, že se k tomuto pozitivně vyjádřit nemůžeme. Protože nechci čekat do pátku, kdy budeme mít už data, která potvrdí, nebo vyvrátí, že jsme v nějaké sestupné trajektorii. Určité signály se začínají vyskytovat, že jsme na dobré cestě. Přesto tady říkám, že druhého se děti do školy nevrátí, abychom byli korektní a nevyhlásili to až v pátek," řekl ministr zdravotnictví.

"Na druhou stranu v pátek na základě dat, která budou k dispozici, řekneme, kdy to bude. Určitě budeme jednat o nejbližším možném termínu," dodal.

Už na jaře vláda kvůli koronaviru zavřela školy 11. března. Na rozdíl od současnosti nebyla výuka na dálku povinná. Školy se začaly postupně v omezeném režimu otevírat v květnu a červnu, ale část dětí se až do konce školního roku učila z domova. Do nového školního roku stát vstupoval s tím, že se školy budou zavírat nanejvýš lokálně podle situace v jednotlivých regionech a podílu nakažených v jednotlivých školách.

Ministři za ČSSD budou usilovat o to, aby se co nejdřív vrátily do škol děti z prvních a druhých tříd základních škol, řekla dnes ve Sněmovně novinářům místopředsedkyně poslanců sociální demokracie a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že školy budou zavřené ještě několik týdnů a podle Valachové tak formuloval pohled ČSSD. "Nemáme radost ze zavření škol, naopak si přejeme, aby se děti do škol co nejdříve vrátily," řekla. Hamáčkův názor však podle ní vychází z dat a nedá se čekat, že se statistiky ohledně nákazy do konce tohoto týdne rapidně zlepší.

Valachová má z rozhovorů s řediteli škol dojem, že nikdo neočekává otevření učilišť a středních škol do konce roku. "Taková je nálada mezi učiteli a řediteli. Na rovinu, nikdo ani moc nečeká, že se otevřou základní školy. Ale všichni naléhají, a to budeme tlumočit našim ministrům, abychom zajistili vzdělávání pro děti v první a druhé třídě," uvedla. Připomněla, že nynější druháci už přišli o jedno pololetí na jaře, kdy byli v první třídě. "Ministři ČSSD budou bojovat, aby se děti v první a druhé třídě do školy vrátily, ale v pondělí je to nepravděpodobné," dodala.

Podle Veselého je zjevné, že v pondělí děti do školy nepůjdou. "Pokud to bude jen trochu možné, tak bychom chtěli do školy dostat prváky a druháky, v nějakých menších skupinách, ale toto pondělí to nebude," řekl. Dodal, že mu není jasné, proč někdo s tímto sdělením váhá. "Protože je to zjevná věc," řekl.