Speciální školy pro autisty se možná otevřou od 1. června

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by v pondělí měla rozhodnout o možnosti znovuotevření speciálních škol pro mentálně a tělesně postižené, autisty nebo děti s poruchami chování, které na rozdíl od jiných základních škol zůstanou i po 25. květnu kvůli opatřením proti koronaviru zavřené. Podle ministerstva školství by se do nich žáci mohli vrátit od 1. června. Záležet ale bude na vládě a ministerstvu zdravotnictví. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.