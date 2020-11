Stát by měl řešit lepší připojení škol a žáků k internetu

Podle Plagy je třeba se do budoucna bavit hlavně o tom, že by připojení k internetu mělo být ve státu univerzální standardní službou pro občany. Díky spolupráci některých škol s firmami a neziskovými organizacemi se podle něj sice konektivita škol proti jaru zlepšila, ale nejde o systémové řešení.

"Jsme pro to, aby se hledalo udržitelné řešení. Internet není něco, k čemu by bylo třeba se dopracovávat komplikovanou cestou. Je to něco, co má být absolutním standardem pro každého občana. Má být rychlý, dostupný a spolehlivý," doplnil výkonný ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic Juraj Bóna. Připomněl, že T-Mobile minulý týden nabídl školám pro distanční výuku zejména žáků základních škol 10.000 SIM karet s rychlým připojením bezplatně na tři měsíce. Podle něj se toto množství za dva dny rozebralo, takže společnost přidá ještě jednou stejné množství. "Není to ale udržitelný způsob do budoucna," řekl.

Upozornil, že některé školy a úřady v Česku stále mají rychlost internetu 30 megabitů za sekundu, která se v zemi nyní považuje za standard. Cílem by podle něj mělo být, aby školy měly standardně internet s rychlostí tisíc megabitů za sekundu. Sociálně slabé rodiny by pak podle Bóny mohly dostávat přístup k připojení například formou dotací.

Podle Bóny v současnosti snahy o pomoc s investicemi do celoplošného pokrytí často naráží na spolupráci s jednotlivými obcemi, které bývají zřizovateli základních škol. "Problém je velká decentralizace," řekl. S tím souhlasil i generální ředitel CISCO SYSTEMS Czech Republic Michal Stachník, podle kterého není v současnosti ani tak problém s nedostatkem peněz, jako spíš s neefektivitou investic do vzdělávání z důvodu jejich nesystematičnosti.

Podle Stachník je také stále velkým problémem to, že učitelé neumí efektivně využívat digitální technologie k výuce. "Na tom musíme pracovat souběžně s budováním internetové infrastruktury nebo vybavováním škol počítači a software. Teď můžeme udělat generační skok. Společnost je na to připravena a my tuto šanci nesmíme promarnit," řekl.

Podle viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Mileny Jabůrkové proto vláda musí nastavit ve školství systémové změny, které by vedly k větší digitalizaci školství. Využít by přitom měla peněz z Národního plánu obnovy. "Je třeba politikům vysvětlovat, že není možné lít peníze jen do betonu, ale i do vzdělávání, které je důležitou investicí," uzavřela.

Školy jsou od první poloviny října zavřené a děti se učí převážně prostřednictvím internetu. Kdy přesně se obnoví prezenční výuka, bude záležet na dalším vývoji epidemie koronaviru.