Stěžovatelky zažalovaly školu a sportovní klub kvůli distanční výuce

Stěžovatelky zažalovaly základní školu a jeden sportovní klub. Na soud se obrátily kvůli tomu, že škola dívce na základě usnesení vlády od 14. října 2020 zakázala osobní přítomnost na základním vzdělávání, klub z toho důvodu, že zrušil tréninky. Stěžovatelky na instituce podaly žalobu na ochranu před nezákonnými zásahy, podle nich protiústavně zasáhly do jejich veřejných subjektivních práv. Dívka se podle žaloby musela kvůli zákazu vzdělávat distančně a v omezeném rozsahu a trénovat individuálně. Žena pak podle žaloby byla nucena být jí nápomocna, a proto musela omezit svou hospodářskou činnost.

Městský soud žalobu obou v půlce listopadu odmítl, podle něj nebyly splněny podmínky řízení, kdy ani jeden z žalovaných nevykonával pravomoc v rámci své působnosti. Soud uvedl, že se instituce jen řídily krizovými opatřeními vlády.

Kasační stížností se u NSS následně zabýval devátý senát, dříve se však k dotyčné právní otázce vyjádřil osmý senát. Konkrétně posuzoval opatření ministerstva zdravotnictví o zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání. Podle právního názoru osmého senátu byla původcem konkrétního zásahu do veřejných subjektivních práv základní škola, proto podle něj mohla stěžovatelka podat žalobu právě na školu.

Devátý senát se zabýval opatřeními ohledně uzavření škol, na kterých se usnesla vláda. Zaujal v tomto odlišné stanovisko než osmý senát. Škola podle něj nevystupovala jako správní orgán, který by vykonával veřejnou moc, a nelze ji v tomto smyslu žalovat. Vzhledem k tomu, že senáty dospěly k odlišnému právnímu názoru, věcí se bude zabývat rozšířený senát.

NSS se bude zabývat i kasační stížností pražského Gymnázia Na Zatlance, a to proti jinému rozsudku také Městského soudu v Praze, který škole v tomto týdnu nařídil obnovit denní formu výuky. Správní žalobu v tomto případě podal student prvního ročníku gymnázia, kdy šlo o krizové opatření z poloviny února a o to, zda bylo vyhlášeno za nouzového stavu. Podkladem pro vydání krizového opatření, které od 15. do 28. února 2021 zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, totiž bylo usnesení vlády z 14. února o vyhlášení nouzového stavu. Podle městského soudu však tento nouzový stav nebyl řádně vyhlášen.

Vláda usnesením platným od středy 14. října do neděle 1. listopadu kvůli špatnému vývoji epidemie koronaviru v ČR uzavřela pro prezenční výuku všechny školy s výjimkou mateřských. Přešly na distanční výuku. Aktuálně jsou kvůli epidemii nemoci covid-19 otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají stále povinnou výuku na dálku.