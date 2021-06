Střední odborné školy budou moct v dalších třech letech vynechat část učiva

Umožnit by to měl dodatek ministerstva školství ke vzdělávacím programům, který má platit od 1. září. Ministerstvo tak chce podpořit dohnání potřebných znalostí a dovedností, které školy tento školní rok nestihly žáky naučit. Vyplývá to z informací, které úřad poslal ředitelům škol. Materiál má ČTK k dispozici.

Podle ministerstva je zřejmé, že naprostá většina škol musela v uplynulém školním roce kvůli výuce na dálku upravit obsah vzdělávání tak, že některá témata upřednostnila a jiná upozadila. Výuka v plném rozsahu podle školního vzdělávacího plánu podle úřadu většinou nebyla možná a ministerstvo ji ani nedoporučovalo. Nejpozději v srpnu chce proto školám poskytnout doporučení, na co by se ve vzdělávání měly zaměřit v následujícím školním roce, kdy podle ministerstva Česká školní inspekce nebude dodržování vzdělávacích plánů kontrolovat.

S účinností od 1. září chce ministerstvo vydat dodatek k rámcovým vzdělávacím plánům středního odborného vzdělávání, a to pro obory s maturitou či výučním listem i bez nich. "Nebude nutné odučit všechna povinná témata stanovená RVP. Ředitel školy může určit části vzdělávacích oblastí, které jsou zbytné (nemají vliv na profil absolventa) a získaný časový prostor využije pro posílení výuky pro jeho žáky nejpodstatnějších částí vzdělávacích oblastí,“ uvedlo ministerstvo.

Změny by se měly od září týkat studentů ve 2. až 4. ročníku, za rok na podzim třeťáků a čtvrťáků a ve školním roce 2023/2024 pak už jen čtvrťáků.

Takzvané rámcové vzdělávací programy nahradily v roce 2005 ve školách jednotné osnovy. Strategie vzdělávání do roku 2030, kterou loni na podzim schválila vláda, počítá i bez ohledu na výuku na dálku s jejich modernizací. Odborníci se většinou shodnou, že jsou plány přeplněné, nepanuje ale shoda na tom, co by se z nich mělo vypustit. Letos v únoru ministerstvo představilo změny ve výuce informatiky v základních školách, které budou pro školy na prvním stupni povinné od září 2023 a na druhém stupni o rok později. Úřad také nyní připravuje modernizaci plánu pro informatiku na gymnáziích, kde by měly být úpravy povinné od září 2025. Větší celková redukce v učebních plánech by podle dřívějších informací ministerstva měla přijít na řadu v nadcházejících dvou až třech letech.