Středoškolská výuka v závěru studia by se měla týkat maturity

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Studenti středních škol by se měli v posledním pololetí zejména připravovat na maturitní zkoušku. O konkrétní náplni vzdělávání by rozhodoval ředitel školy. Předpokládá to školská novela skupiny poslanců z pěti klubů. Druhé pololetí by podle předlohy trvalo zhruba měsíc a půl, od poloviny března do konce dubna.