Testování žáků v Praze může stát až 60 milionů měsíčně

Návrh ministerstva školství předpokládá, že by si každý dělal odběr sám ve školou vyhrazené místnosti. Každých sedm až 14 dnů by se používaly takzvané neinvazivní PCR testy, tedy například ze slin. Zdravotník by ve škole nemusel být, ale u testování by měli asistovat čtyři dospělí. Dva u registrace, jeden jako dohled nad prováděním testu a jeden pro uložení vzorků. Materiálem pro odběry by školy zásobovala laboratoř. Výsledky všech testů by měla dodat do ranních hodin následujícího dne. V případě pozitivního testu žáka by celá třída přešla na výuku na dálku a studenti by se mohli do lavic vrátit po dvou negativních testech s rozestupem sedmi dnů.

"My jsme k tomu návrhu, který je přednesen na vládě, nedostali doposud žádné oficiální informace. Museli jsme si je získat sami, převážně ze sněmovních zdrojů, kde jsou ale už zaneseny některé role krajské samosprávy," řekl Šimral.

Vedení města spočítalo, že na území Prahy by po otevření posledních tříd středních škol a tříd s praktickou výukou bylo třeba vyhradit zhruba 150 míst ve školních budovách, kde se budou odebírat vzorky, a vyškolit asi 800 lidí.

Při testování posledních ročníků středoškoláků jednou týdně by se podle ministerstva mělo v každém kraji testovat v průměru 30 škol denně. Zvážit by se podle ministerstva mohlo i to, že by se testování ve školách vyzkoušelo nejdřív pilotně třeba v polovině krajů. První fáze testování by mohla vyjít na 80 až 180 milionů korun týdně. Otázkou finančních zdrojů se ale víc materiál nezabývá.

Náklady v Praze se podle Šimrala mají pohybovat mezi deseti až 15 miliony korun týdně. K částce došlo město tak, že testování by se dotklo 10.000 až 15.000 osob při ceně jednoho testu v hodnotě 800 až 1000 korun. Primátor upozornil, že pražský rozpočet je momentálně velmi napjatý.

"Chceme školy otevřít co nejdříve, ale musí probíhat podle jasného plánu daného testovací a očkovací strategií, kterou musí vyřešit vláda, aby se nám potom nestalo, že školy po nějakém čase budeme muset zase zavírat," řekl Šimral. Strategie návratu do škol nebyla podle Hřiba se Šimralem projednána ani ve školské radě Asociace krajů ČR.

V další fázi by se podle ministerstva mohlo testování rozšířit i na středoškoláky v oborech s praktickou výukou. Pro základní školy by se podle úřadu měly zvážit neinvazivní antigenní testy, které ale ještě musí posoudit Státní zdravotní ústav.

Nyní jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy. Ostatní mají kvůli epidemii povinnou výuku na dálku.