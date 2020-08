Učení na dálku má být povinné. Odborníci zákon kritizují: Vzroste nerovnost mezi žáky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Návrh na uzákonění povinného distančního vzdělávání, který má dnes projednat vláda, může vést podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) k prohlubování nerovností ve společnosti. Do novely by se podle spolku měla doplnit ustanovení, která by zajistila podporu pro znevýhodněné žáky.