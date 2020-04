Učitelé se bouří, rodiče sepisují petici. Děti ve školách v květnu nechtějí

Plaga v České televizi uvedl, že pro otevření škol je zásadní stanovení podmínek od ministerstva zdravotnictví, například dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách.

Zásadní je podle něj také plán zásobování případnými ochrannými pomůckami. "Pokud nebude dodržen, pokud školy podmínky hygieny nebudou moci udržet, tak ať se raději otevřou o 14 dní později s tím, že budou dostupné dezinfekce a podmínky rozvolnění," uvedl.

Podle ministra by se také školy měly otevřít najednou, a ne po stupních, jak původně navrhoval premiér Andrej Babiš. Jeho plány se ale nelíbí ani rodičům, ani samotným učitelům.

Ti především poukazují na to, že nošení roušek ve škole narušovalo normální fungování výuky i přestávek. Děti by se například nemohly bezpečně nasvačit či napít. Musely by navíc používat jednorázové roušky, a ne látkové.

Ty by totiž rodiny musely denně prát, což nelze ohlídat. Problém by byl i u sociálně slabých rodin či v rodinách se špatnou hygienou. Mohlo by to vést k tomu, že by byly ze vzdělávání vyloučeny děti rodin, které nejsou schopny zajistit denně čisté roušky.

Předsedkyně sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová už dříve uvedla, že je také nejasné, jak by se měly nákaze bránit učitelé ve starším věku nebo s chronickými nemocemi, pro které může být koronavirus nebezpečný.

Není rovněž jasné, zda by školy zvládly zajistit výuku při otevření před definitivním ústupem epidemie, pokud se někteří učitelé za těchto podmínek odmítnou vrátit. Už dříve měly často potíže s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů.

Proti návrhu na obnovení výuky se bouří i řada rodičů. Fórum rodičů proto podpořilo petici, v níž občané žádají ministra školství o uzavření škol do konce školního roku. "Mnoho rodičů nechce dát dítě do školy v nejbližších měsících, ani kdyby se otevřela. Někteří rodiče otevřením škol přijdou o ošetřovné a i přes své obavy o zdraví, budou nuceni dát dítě do školy. Udržovat děti ve striktních pravidlech, např. v rouškách nebo s rozestupy, není ani fyzicky, ani psychicky zdravé, napětí a strach by neměl dobrý vliv na učení děti. Pobyt v uzavřených prostorách zvýší přenos viru a ohrozí zdraví i životy starších učitelů a prarodičů," uvedli zástupci Fóra.

Autoři petice, která eviduje více než 30 000 podpisů, poukázali nejen na problém s výukou a nošení roušek ve školách, ale i na další problematické faktory. "Školy v ČR navštěvuje přes jeden milion žáků. Tito žáci se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá MHD. Z důvodu velkého zaplnění autobusů v inkriminované časy je mezi lidmi v nich velmi malý rozestup a šíření nebezpečného viru je tak velmi snadné. Navíc MHD často využívají k přepravě i senioři, tedy skupina obyvatel, pro kterou je tento vir obzvláště nebezpečný," píší.