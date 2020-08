Univerzity chtějí učit prezenčně, jen v případě nutnosti online

Mendelova univerzita v březnu jako první vysoká škola v Česku plně přešla na distanční výuku. Momentálně je připravená na obě varianty. "Jak bude vypadat nadcházející semestr, se rozhodneme na základě aktuální situace v září. Na stole je také varianta částečné online výuky v předmětech, kde se na přednáškách setkává velký počet studentů," uvedla na dotaz ČTK rektorka Danuše Nerudová.

Cílem je podle Nerudové minimalizovat riziko nákazy studentů a pedagogických pracovníků a vyvarovat se situace, kdy bude celý akademický sbor v karanténě. "V souvislosti s tím jsem už několikrát veřejně apelovala na přehodnocení délky karantény při minimalizaci epidemiologických rizik. V opačném případě může situace vyústit v nedostatek práce schopných akademiků v zimním semestru," uvedla Nerudová.

Na Masarykově univerzitě většinou semestr začíná v září, letos je start odložený na 5. října. "Aktuálně se počítá s prezenční výukou, současně ale pracujeme i s variantou, že se epidemiologická situace může vyžádat přechod na oline výuku," uvedla mluvčí školy Tereza Fojtová. Případná omezení nemusí být plošná, mohou se dotknout jen konkrétních fakult, budov nebo pracovišť.

Na Vysokém učení technickém chtějí začít 21. září, a to v klasickém formátu prezenční výuky. "Naše studijní oddělení momentálně připravuje hygienická doporučení pro fakulty a součásti, jako je například zachování rozestupů, pokud to charakter výuky umožňuje, případně zachování homogenních studijních skupin, pokud je to možné," popsala mluvčí brněnské techniky Radana Koudelová.

V Jihomoravském kraji za posledních sedm dní přibylo 126 případů prokázané nákazy novým typem koronaviru. Je mezi nimi mnoho mladých lidí, nejvíce ve věkové skupině 25 až 34 let. Krajští hygienici konkrétně zmiňují mladé pracovníky nadnárodních společností a vysokých škol v Brně, často cizince.