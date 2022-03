Uprchlíci asi budou moct podat přihlášku do maturitních oborů do 5. dubna

Ministerstvo vnitra už minulý týden přichystalo pro uprchlíky úpravu pravidel víz. Jeho návrh zmiňuje takzvaná víza ke strpění a dočasnou ochranu. Úřad se zaměřil i na zdravotní pojištění, přístup na trh práce, poskytování dávek či školy. Zákon už dřív ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) označil za "lex Ukrajina". Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Podle posledních informací od té doby do ČR přišlo víc než 100.000 uprchlíků, většinou žen, dětí a lidí ve vyšším věku.

Ministerstvo školství nyní pro pravidla ve vzdělávání navrhlo zvláštní zákon. Od předlohy ministerstva vnitra se liší především delším prodloužením termínu pro podání přihlášek do maturitních oborů. V nich se lhůta pro uprchlíky prodlužuje z 1. března do 5. dubna. Norma navrhovaná ministerstvem vnitra počítala minulý týden s datem 29. března. U nematuritních oborů má být termín pro přihlášky do 8. dubna. Obě lhůty mají podle ministerstva školství platit pro přihlášky pro školní rok 2022/2023.

U přijímacích zkoušek na střední a vyšší odborné školy by uprchlíci místo dokladů ze svých předchozích škol mohli předložit čestné prohlášení. Čas na vypracování písemného testu jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky by se jim mohl navýšit o 25 procent. Platit by stejně jako nyní mělo to, že po vzdělávání v zahraničí se u přijímacích zkoušek do maturitních oborů promíjí jednotný test z češtiny a nahrazuje se pohovorem. Ostatní části zkoušky, jako je jednotný test z matematiky, zůstávají i pro cizince povinné. Test z matematiky obsahuje kromě početních příkladů i slovní úlohy.

Ředitelé spádových základních a mateřských škol by podle návrhu v případě nedostatečné kapacity pro přijetí dětí z Ukrajiny měli ihned informovat zřizovatele. Pokud by zřizovatel pro dítě s povinnou docházkou nemohl určit jinou školu, měl by kontaktovat krajský úřad, který pak stanoví náhradní školu. Určená škola by mohla uchazeče odmítnout jen tehdy, kdyby neměla volnou kapacitu. V případě potíží by se kraj měl obrátit na ministerstvo, které by mohlo hledáním místa pro dítě pověřit jiný kraj.

Co se týče obsahu vzdělávání, mohli by ho ředitelé základních, středních i vyšších odborných škol u uprchlíků na nezbytně nutnou dobu upravit.

Vysoké školy by podmínky přijetí pro uprchlíky mohly určovat individuálně.

Návrh by se měl podle plánu projednat ve Sněmovně zrychleně v legislativní nouzi. Platit by měl ode dne vyhlášení do 31. března 2023.