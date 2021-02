V Česku odstartovaly zkušební testy žáků na koronavirus, měly začít až ve čtvrtek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování školáků, a to nejspíš v Sedlčanech. Novinářům to dnes ráno řekl premiér Andrej Babiš (ANO) před plánovaným odletem do Rakouska, kde se měl seznámit s postupem testování ve školách. Díky iniciativě místní zubařky ale začalo neinvazivní testování žáků na jedné ze základních škol v Sedlčanech na Příbramsku už dnes, řekl ČTK ředitel školy Jaroslav Nádvorník.