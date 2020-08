Kvůli covidu některé školy nezahájí školní rok ve třídách

Základní školy v Uherském Brodě a v Nivnici hlásí na svých webových stránkách, že nebude zahájena 1. září výuka. Děti zůstanou doma do odvolání a budou se učit na dálku.

Ředitelka Základní školy v Uherském Brodě uvedla na školních webových stránkách, že zaměstnanci přišli do kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na covid-19. „Všem osobám z tohoto rizikového kontaktu byla nařízena 14denní karanténa a budou testováni,“ píše Dagmar Bistrá. Škola je uzavřena do odvolání a podle slov ředitelky začne pravděpodobně online distanční výuka od 7. září.

Podobné sdělení se objevilo i na webových stránkách základní školy v Nivnici. „Na základě oznámení Krajské hygienické stanice Zlín je s okamžitou platností přerušen provoz základní školy, a to z důvodu rizikového kontaktu zaměstnanců školy s osobou pozitivně testovanou na covid.“ Děti budou doma až do odvolání.

Český rozhlas informoval o karanténě 23 lidí ze základní školy ve Zlíně. Tamní zaměstnanec byl pozitivně testovaný na covid-19. Byly provedeny testy a prozatím je jedna skupina testovaných negativní. Není jasné, jestli bude školní rok zahájen i zde.

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná Krajská hygienická stanice. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. S vysokým počtem nárustu pozitivních případů za minulý týden je pravděpodobné, že více škol bude hlásit pozastavení provozu a dětem bude poskytována výuka na dálku stejně jako na začátku března letošního roku.

1. září se kvůli koronaviru neotevře do deseti škol

Na začátku školního roku se kvůli karanténním opatřením proti koronaviru neotevře "do deseti škol". V pořadu Partie televize Prima to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Místopředseda opoziční ODS a expert strany na školství Martin Baxa kritizuje nejasnosti kolem používání roušek ve školách.

Podle plánu má začít nový školní rok v úterý ve školách. Výuku mají provázet přísná hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy. Školy by se už neměly zavírat plošně.

Praha se dostala podle epidemiologů na semaforu do oranžové barvy, při níž by se měly roušky nosit. Hygienici to ale zatím nenařídili. Podle Plagy je hlavní město "v přechodové fázi mezi zelenou a oranžovou" a situace ještě není taková, aby se roušky plošně zavedly.

Baxa nejasnosti kritizuje. Uvedl, že v polovině srpna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nejdřív vyhlásil povinnost nosit roušky, po pár dnech ji po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) zase zrušil. Epidemiologové v pátek oznámili, že se Praha dostala na semaforu do oranžové barvy, opatření to ale neprovázejí, zmínil Baxa. "Zbývají desítky hodin do otevření škol a páni ředitelé a paní ředitelky nevědí," řekl místopředseda ODS. Podle něj je v nejistotě vedení škol, žáci i jejich rodiče.

Plaga přiznává, že oznámení o nošení roušek nebyla srozumitelná. Označil je za "drobný zmatek, možná větší zmatek". Dodal, že manuál pro školy ale stanovuje jasné mantinely, jak mají nákaze předcházet. O opatřeních podle situace rozhodují v regionech krajské hygienické stanice. Ministr řekl, že doufá, že budou postupovat předvídatelně.

Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého vedení pražských škol od hygieniků zatím nedostala žádné informace k tomu, zda a jak by se měly ve školních prostorách používat roušky. Asociace žádá o jasné pokyny, a to v pondělí. Černý podotkl, že ne všichni mají čas sledovat "kdejakou tiskovou konferenci".