V osmi okresech se budou žáci testovat na covid. Praha chce plošně otestovat všechny

"Konvoj ministerstva školství s antigenními testy je již na cestě. Základní a střední školy v osmi okresech, ve kterých ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o testování v termínech 1. a 8. listopadu, je obdrží prostřednictvím zřizovatelů v nejbližších dnech," uvedl Plaga dále. Podle Lednové by školám doručené zásoby měly stačit na obě kola testování. V úterý jim ministerstvo rozešle informace o tom, jak se vše bude organizovat.

Ministerstva zdravotnictví a školství se minulý týden dohodla na tom, že 1. a 8. listopadu se ve školách uskuteční testování v okresech s týdenním přírůstkem nových případů covidu-19 vyšším než 300 na 100.000 obyvatel. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že o vybraných okresech rozhodla data z předchozí neděle, protože je třeba týden na přípravu testování. Další okresy mohou přibýt do druhého kola testování 8. listopadu, pokud se tam situace zhorší. Incidenci nad 300 mají nyní také okresy Šumperk (305) a Olomouc (300). Blízko hranice je Brno-město (299), Plzeň-město (272), Praha-východ (271), Frýdek-Místek (269), Nový Jičín (266) a Kolín (273).

Ministerstvo školství má v současnosti k dispozici rezervu asi tří milionu antigenních testů na covid-19. V základních a středních školách v celé ČR je zhruba 1,4 milionu žáků, testování v osmi vybraných okresech by se mělo týkat asi 12 procent z nich.

Předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl, že požádal ministerstvo zdravotnictví, aby odhadlo, kolik testů na covid bude do konce roku potřeba. Pokud to bude nutné, správa hmotných rezerv dokoupí další. Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně využít možnosti doobjednat 1,6 milionu testů ze zakázky na zářijové testování ve školách, později od tohoto záměru ale ustoupilo s tím, že testování ve školách už nebude potřeba.

@zdravkoonline rozhodlo o testování v termínech 1. a 8. listopadu na základních a středních školách v těchto osmi okresech: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se bude týkat cca 165 tisíc žáků. — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 25, 2021

Praha chce plošné testování školáků na covid a změnu karanténních opatření

Vedení pražského magistrátu požaduje zavedení opětovného plošného testování žáků na školách na covid-19. Zároveň chce změnit karanténní opatření pro třídy, kde se vyskytne covid, a to tak, aby děti s negativním testem nemusely zůstávat doma. O opatřeních budou zástupci města jednat s Asociací krajů ČR, ministerstvy školství a zdravotnictví a rovněž s hygieniky. Novinářům to dnes řekl pražský radní Vít Šimral (Piráti). V Praze kvůli covidu nařídilo na dnešek a úterý ředitelské volno 40 procent základních a 60 procent středních škol.

"My se pochopitelně snažíme co nejaktivněji zajistit to, aby v průběhu zbytku roku k výpadkům ve výuce došlo co nejméně. Nákaza se tam (ve školách) bohužel šíří, protože dětská populace je nejméně proočkovaná. Je nutné si uvědomit, že školy i v letošním roce budou tím místem, kde se bude covid šířit," řekl Šimral.

Šimral dnes zopakoval postoj Prahy z minulého týdne, kdy mluvil právě o plošném testování žáků. Zároveň chce město změnit karanténní opatření. "Zároveň bychom chtěli jednat o změnu stylu karantény na tzv. žloutenkovou," řekl Šimral. To by znamenalo, že třída v karanténě by měla zahájení výuky a přestávky v jiné časy než zbylé třídy.

Po Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) pak magistrát chce navýšení proplácení testů, a to hlavně PCR testů, kterými podle Šimrala testuje stále více pražských škol. Radní také řekl, že by měly být také pro Prahu uvolněné testy z fondu státních rezerv. "Plošné testování vidíme jako nejefektivnější způsob jak reagovat na zvyšující se čísla," uvedl.

Magistrát v současné chvíli jedná o tom, že by do škol vyslal svůj mobilní očkovací tým. "Víme, že tendence k očkování je vyšší a sledujeme to rovněž u učitelů," řekl. Učitele prý k očkování přiměl vládní záměr, že neočkovaní učitelé budou muset učit v respirátorech.

Pražská hlavní hygienička Zdeňka Jágrová minulý týden ve středu řekla, že počet nakažených dětí prudce stoupá. V rámci sedmidenních počtů měly děti minulou středu děti ve věkové skupině 12 až 15 let nemocnost 379 na 100.000, což proti úterku znamenalo vzestup o 136 procent. "Děti ve věku šest až 11 let mají nemocnost o něco nižší, a to 352 na 100.000, a vzestup nemocnosti je o 40 procent," řekla Jágrová.