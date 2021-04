V pondělí se možná neotevřou školy na Děčínsku

Školy na Děčínsku by podle ústeckých krajských hygieniků měly zatím zůstat zavřené kvůli zhoršené epidemické situaci. Ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková dnes ČTK řekla, že požádá ministerstvo zdravotnictví o výjimku v rámci pandemického zákona. Čeští žáci by se jinak do škol měli vrátit od pondělí 12. dubna v rotačním systému.