V Praze se pro děti pracovníků IZS otevře až 70 škol

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský magistrát určil téměř 70 škol na území metropole, kde se postarají o děti od dvou do deseti let, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, strážníci, hasiči, vojáci nebo pracovníci ve školství. V Praze tyto školy mohou pro své potomky využívat mimo jiné i zaměstnanci kurýrních služeb nebo lidé zajišťující odvoz odpadu. Dnes to novinářům oznámil primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti).