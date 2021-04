V ZUŠ se od pondělí budou muset testovat učitelé, ne žáci

Žádné testy od státu základní umělecké školy nedostanou, ředitelé musí testování zaměstnanců zajistit sami. Na obnovení prezenční výuky jsou školy připravené a počítají s tím, že o ni bude velký zájem. ČTK to řekl výkonný ředitel Asociace ZUŠ Tomáš Kolafa.

Žáci prvního stupně základních škol nastoupí od pondělí k takzvané rotační výuce, kde se budou třídy střídat po týdnu doma a ve škole. Do školek se vrátí předškoláci a mladší děti zdravotníků, učitelů a dalších vybraných profesí. Obnoví se také individuální výuka v ZUŠ a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Výjimkou bude Děčínsko, kde se kvůli epidemické situaci znovuotevření škol o týden odloží.

"V tuto chvíli je všechno připraveno. Od pondělí bude individuální výuka v hudebním a literárně-dramatickém oboru. Ostatní předměty dál budou distanční formou," uvedl Kolafa. Příprava podle něj byla náročná hlavně kvůli organizaci testování zaměstnanců na covid-19. "Pedagog, který přijde vyučovat v pondělí, tak musí být buď před výukou otestován ve škole, nebo přijít s výsledkem testu, že je negativní," řekl. ZUŠ na rozdíl od základních škol nedostaly testy od státu. Podle Kolafy je tak na každém řediteli, jak testování vyřeší. Pokud má dost peněz, může škola testování zaplatit sama z provozu. Když jí peníze nestačí, může požádat zřizovatele o příspěvek, případně může zaměstnance poslat na testovací místo pro veřejnost, řekl.

Za paradox označil Kolafa to, že otestovaní učitelé budou učit i děti, které na test vůbec nemusí. Kromě mladších školáků z prvního stupně základních škol, kde se budou žáci testovat dvakrát týdně, totiž do základních uměleckých škol budou docházet i starší děti z druhého stupně nebo středních škol, které mají jinak zatím výuku na dálku. "Tam dochází k častým dotazům ze strany pedagogů a ředitelů, že nechápou logiku toho, že k nám budou chodit netestované děti,“ podotkl Kolafa. Dodal, že tomu sám moc nerozumí, ale akceptuje to.

U většiny učitelů podle něj převažuje radost z obnovení individuální výuky nad obavami z nákazy. Podobně je tomu i u rodičů, řekl. Obecně je podle něj poptávka po prezenční výuce veliká.

V jazykových školách zůstane asi zatím většina výuky on-line. "Individuální výuka bude tvořit asi 20 procent," řekl ČTK ředitel Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy Aleš Novák. Dlouhotrvající uzávěra škol se podle něj už promítla i do poptávky po kurzech. „Už jsme to zaznamenali na přelomu roku, kdy do druhého pololetí se zapsala menší část a méně se přihlašuje nových studentů,“ řekl. Ačkoli jsou i žáci, kteří budou výuku na dálku preferovat i do budoucna, většina se těší na návrat do učeben, dodal.