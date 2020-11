Věřím, že nejmladší žáci už na školách vydrží. Riziko nákazy hrozí, ale nebuďme hysteričtí, říká Černý

Na mobilním telefonu i počítači mu už naskakují zprávy od dětí, jak moc se do školy těší. Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý věří, že jde o nezvratné rozhodnutí. „Od pana ministra zdravotnictví Jana Blatného jsem slyšel, že už jsme se dostali za bod zlomu koronavirové pandemie, a proto věřím, že nejmladší žáci už na školách vydrží,“ je přesvědčený.

Nejmenší žáci měli jít do školy už v pondělí 2. listopadu. Jelikož ale nepanovala dobrá epidemiologická situace, jejich návrat se odložil. Třídy osiřely od 14. října. „Nyní už věřím, že příští středu do lavic skutečně usednou. Máme z rozhodnutí velkou radost. Bylo totiž naprosto primární, aby došlo k otevření tříd pro prvňáčky a druháky. Jednoznačně tento krok podporuji,“ zůstává ředitel Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích na optimistické vlně.

Původně vystudovaný expert na první stupeň si uvědomuje, že většina benjamínků svými znalostmi po distanční výuce neoslní. „Musíme si uvědomit, že speciálně prvňáci do školy ještě pořádně ani nezačali chodit. A tak budou opravdu v počáteční fázi vzdělávání.“ Druháci na tom se vzděláním podle něj zřejmě také nebudou úplně úžasně. „A právě proto bylo důležité, aby se nejmenší děti vrátily. Čím déle by koronavirová výluka trvala, tím by problém díky jejich absenci ve škole byl větší.“

Pedagog upozorňuje, že mnozí prvňáčci díky koronavirové výluce neumějí vůbec psát. „Děti, které jsou odkázané jen na školu, poznají v současné době jen několik písmen, ale zdaleka ne všechny. Jsou děti, které už psát uměly před nástupem do školy, většina ale na tom není valně. Distanční výuka pro nejmenší nebyla totiž vhodná,“ konstatuje.

Rovněž deváťáci potřebují kvůli přijímacím zkouškám do lavic

Šéf asociace základních škol tvrdí, že v ohrožení jsou i deváťáci, které čekají přijímací zkoušky. U nich sice není problém tak závažný jako u prvňáčků či druháků, ale ideální stav v uvedené věkové kategorii rovněž nepanuje. „Pro deváťáky je důležité, že se blíží přijímací zkoušky a nůžky mezi těmi, kteří nastalou situaci zvládají dobře a ti, kteří ji snášejí hůře, se čím dál více rozevírají. Rovněž je nutné říci, že u dětí, které mají potíže, tak šance na přijetí do slušné střední školy postupně klesá.“

Podle Černého záleží na tom, zda škola zvládá distanční výuku a jestli si ji osvojil i samotný žák. „ Pak dálková výuka funguje docela dobře. Ale problém je v obrovských rozdílech, když škola, dítě anebo obě strany způsob zmíněné výuky nezvládají.“ Bohužel i takové případy existují. „Proto ze zmíněného pohledu je nutné, aby se i žáci devátých tříd vrátili do škol také brzy. Nemusejí nastoupit 18. listopadu, ale pokud do lavic usednou ještě v letošním kalendářním roce, pak to bude ještě včas,“ míní.

Ředitel krátce po oznámení, že se školy pro malé žáky příští středu otevřou, zaregistroval obavy učitelů, aby se nenakazili od dětí. Strach má ale jen menšina. „Už jsme něco zažili, a tak bych nepanikařil. Měli jsme už několik případů covidu mezi dětmi i pedagogy. Koneckonců i já jsem nyní nemocný, ačkoli nevím, zda mám koronavirus.“

Pedagog s aprobací na matematiku a dramatickou výuku připouští, že určité riziko nákazy přesto hrozí. Kolegy nejen z pražských Klánovic ale uklidňuje zkušeností ze školy v přírodě, na níž odjelo dítě s covidem-19, aniž by někdo o jeho diagnóze věděl. „A nakazily se od něj jen dvě děti a žádný učitel. Navíc si musíme uvědomit, že všichni trávili veškerý čas celý týden společně. Je jasné, že nějaké nebezpečí hrozí, ale nechtěl bych být hysterický.“ Odborník apeluje na dodržování přísných hygienických pravidel. „Pokud se bude větrat, všichni si mýt ruce, užívat dezinfekci a nosit roušky, pak se domnívám, že riziko přenosu je velmi malé. Osobně jsem o tom přesvědčený.“

Čeho se děti ani po otevření školy nedočkají, je hudební výchova i tělocvik. „Předměty nejsou zrušeny, ale nyní nebudou probíhat, neboť se jedná o nebezpečné aktivity, protože při nich hrozí nákaza. Umím si představit, že v rámci tělocviku mohou jít děti na procházku. Jak bude přesně hudební výchova a tělocvik nahrazen, zatím ještě nevím.“

Milovníka divadla potěšilo, že počet žáků ve třídách není za dodržení přísných hygienických podmínek nikterak omezen. „A to je dobře, protože dělení tříd na skupiny byl na jaře velký problém, který přinášel spoustu těžkostí. Raději zajistíme odpovídající hygienické podmínky, než abychom museli třídy dělit,“ přiznává pro EuroZprávy.cz Michal Černý.