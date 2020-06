Většina škol ukončí školní rok dříve. Řeší se způsob, jak předávat vysvědčení

O dva dny se například zkrátí školní rok na Základní škole Zeyerova v Olomouci, důvodem je podle ředitelky školy Vladimíry Švecové rekonstrukce elektroinstalace. "Vysvědčení bude předáno žákům v pátek 26. června v případě příznivého počasí na školním hřišti. Vstup do prostoru hřiště bude přes hlavní vchod do budovy a bude fázován po ročnících tak, aby se jednotlivé skupiny žáků nepotkaly. Žáci pak budou odcházet ze hřiště jinudy přes bránu. Pokud se některý žák nedostaví, budeme to řešit individuálně," uvedla ředitelka.

Kvůli plánovaným opravám školní rok skončí dříve i na Základní škole Trávník v Přerově. "Vysvědčení budeme předávat 26. června po skupinách, jen deváťáci si předají vysvědčení společně v prostorách zahrady, aby dodrželi hygienická opatření," řekla ČTK ředitelka školy Kamila Burianová.

Poslední pátek v červnu budou předávat vysvědčení i na Základní škole Holečkova v Olomouci. "Vysvědčení předáme klasicky osobně v pátek 26. června. Pokud budeme muset dodržet skupiny maximálně 15 žáků, rozdělíme třídy na poloviny," uvedl ředitel Martin Vosyka.

Na Základní škole Velká Dlážka v Přerově budou mít školáci prázdniny ještě delší, ředitel tam vyhlásil volno již od 24. června. Školu čeká od července rozsáhlá oprava podlah za 1,9 milionu korun. "Vysvědčení bude v úterý 23. června, ale způsob předávání zatím nemáme stanovený. Pořád jsme v očekávání, zda něco vydá ministerstvo školství," sdělil ředitel školy Martin Černý.

I mnohá gymnázia využijí ředitelská volna. V pátek se bude rozdávat vysvědčení na přerovském Gymnáziu Jakuba Škody, podle ředitele Jana Rašky postupně po skupinách dopoledne. Stejné to bude i na olomouckém Gymnáziu Hejčín. "Bude zpracován harmonogram předávání tak, aby byla dodržena aktuální hygienická pravidla a jednotlivé třídy budou přicházet do školy podle oborů vzdělání," uvedl ředitel školy Karel Goš.

Naopak na prostějovském Gymnáziu J. Wolkera ředitelské volno nevyužijí, stejně jako na olomouckém Slovanském gymnáziu. "Předání vysvědčení naplánujeme podle epidemiologické situace," řekl ČTK ředitel gymnázia Radim Slouka. Školní rok nezkrátí ani olomoucká ZŠ Mozartova. "Škola byla už tak dlouho uzavřená, bylo by to nedůstojné," řekl ředitel Zbyněk Kundrum. Ohledně předání vysvědčení zatím vyčkává, zda se limity uvolní.