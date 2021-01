Většina středních škol v Praze plánuje i letos jednotné přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky se letos na čtyřletých maturitních oborech podle mimořádného opatření ministerstva školství kvůli epidemii covidu-19 nemusí konat. Ředitelé středních škol se mohou do 31. ledna rozhodnout, že místo nich zorganizují vlastní přijímací zkoušky. Pokud by se do začátku března nepřihlásilo víc uchazečů, než je nabízených míst, může ředitel do 8. března zkoušky úplně zrušit. Tuto možnost ale musí do konce ledna uvést rovněž v kritériích pro přijetí.

Většina gymnázií hodlá nicméně podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové zůstat u jednotných přijímacích zkoušek. Jen tři gymnázia z asi 350 v ČR zvažují, že v případě nedostatku uchazečů by se tam zkoušky nekonaly, řekla. Gymnázia mají podle ní obvykle velký převis uchazečů. S šéfem Unie školských asociací CZESHA Jiřím Zajíčkem se shodla, že jednotné testy organizované Cermatem jsou dobře měřitelné a objektivní, takže se školy nemusí obávat stížností od rodičů nepřijatých dětí. Zajíček doplnil, že s jednotnými zkouškami počítají i ředitelé odborných škol, se kterými hovořil.

Podle Schejbalové je nereálné stihnout přípravu školních přijímacích zkoušek do jara. "Nejdou vyrobit za dva tři měsíce, i kdybychom o tom chtěli uvažovat, protože to je minimálně rok práce. Musíte je vyrobit, pak odpilotovat, aby byly opravdu validní, aby tam nebyly chyby a aby odpovídaly rámcovým vzdělávacím programům," řekla.

Podobně se vyjádřili i zástupkyně ředitele Českoslovanské akademie obchodní v Praze 2 Renata Dvořáková a ředitel Střední odborné školy Jarov v Praze 9 Miloslav Janeček. "Kdybychom se rozhodli pro naše (školní zkoušky), tak bychom asi vymýšleli něco, co už někdo vymyslel za nás," uvedl Janeček. "Vzhledem k tomu, že ta možnost přejít na školní přijímací zkoušku byla dána teprve poměrně nedávno, tak jsme se rozhodli zůstat u jednotné přijímací zkoušky, na kterou se žáci připravují," doplnila Dvořáková. Obě školy dají do kritérií i možnost, že by se zkoušky v případě nedostatku uchazečů nemusely konat. Dvořáková ovšem s využitím této varianty moc nepočítá.

Jednotné přijímací zkoušky doporučili školám například i radní v Moravskoslezském nebo Karlovarském kraji, testy z Cermatu využijí také školy v Libereckém kraji. Podle zástupců těchto krajů je důvodem snaha o objektivní srovnání a udržení úrovně přijímaných žáků.

Jednotné testy na čtyřleté obory se mají konat 12. a 13. dubna, školní přijímací zkoušky od 12. do 28. dubna.