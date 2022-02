VŠ nabízí Ukrajincům pomoc například se zajištěním pobytu nebo s psychikou

ČTK o tom informoval mluvčí univerzity Václav Hájek. Rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Vojtěch Petráček dnes vyzval ukrajinské studenty a zaměstnance, aby se neváhali o podporu přihlásit. Pomoc jim nabízí i další pražské vysoké školy.

Zástupci vysokých škol ve čtvrtek důrazně odsoudili útok Ruska na Ukrajinu. Česká konference rektorů i vedení Rady vysokých škol zároveň uvedly, že vysoké školy se budou snažit Ukrajince co nejlépe podpořit.

"Aktuálně vedení univerzity intenzivně koordinuje celou záležitost se zástupci jednotlivých fakult," uvedl dnes mluvčí UK. V nejbližších hodinách a dnech podle něj univerzita spustí telefonickou psychologickou poradnu a informační linku. Obojí bude fungovat v češtině, ukrajinštině, ruštině a angličtině, sdělil.

Dále podle Hájka škola vyčlení minimálně 150 lůžek ve svých ubytovacích zařízeních tak, aby se tam mohli případně ubytovat studenti a zaměstnanci i s rodinami z oblastí dotčených konfliktem. "Připravuje se komplexní systém podpory Ukrajinců spjatých s UK a podle dalšího vývoje situace i finanční pomoc prostřednictvím Nadačního fondu UK," dodal mluvčí. V případě uprchlické krize je podle něj škola ochotná nabídnout část svých kapacit státním orgánům.

ČVUT počítá podle rektora Petráčka s tím, že může pomoct studentům a zaměstnancům z Ukrajiny v hmotné nouzi, ale i s úředními otázkami pobytu, pozváním univerzitních kolegů a zajištěním jejich pobytu v ČR. Rektor Ukrajince na ČVUT vyzval, aby se sami přihlásili o podporu. Škola podle něj v nejbližších hodinách uvolní peníze na to, co bude třeba.

Mimořádné stipendium mohou získat ukrajinští studenti v tíživé finanční situaci na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, řekl její mluvčí Michal Janovský. Pomoc má podle něj směřovat hlavně ke studentům, kterým rodiče z Ukrajiny na pobyt v Česku dosud posílali peníze. Využít mohou rovněž psychologické a sociálně právní poradny.

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) zahájila veřejnou sbírku ČZU pro Ukrajinu. Dary chce dát na pomoc studentům i zaměstnancům školy a na Ukrajinu poslat například potraviny, vodu či oblečení. Pro případné válečné uprchlíky může škola poskytnout desítky lůžek na kolejích a v nejbližších dnech uvolnit další stovky míst, řekla mluvčí Karla Mráčková.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) pomůže ukrajinským studentům podle složitosti jejich osobní situace například formou úhrady nákladů na ubytování na kolejích, stipendií nebo odpuštěním školného v cizojazyčných studijních programech, uvedla mluvčí Martina Mlynářová. Může jim také usnadnit přerušení studia, dodala.

VŠ zatím nemají informace o počtech mobilizovaných ukrajinských studentů

Vysoké školy v Praze zatím nemají informace o tom, kolik ukrajinských studentů se kvůli všeobecné mobilizaci na Ukrajině bude vracet do své vlasti. Školy plánují oslovit ukrajinské studenty s žádostí, aby jim informaci o povolání do armády předali. Zvýšený zájem o přerušení studia či jinou pomoc zatím univerzity nezaznamenaly. Vyplývá to z odpovědí mluvčích vysokých škol, které oslovila ČTK.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli ruské invazi na Ukrajinu ve čtvrtek večer nařídil všeobecnou mobilizaci. Po dobu válečného stavu, který nyní v zemi platí, nesmějí Ukrajinu opustit muži ve věku od 18 do 60 let. Na vysokých školách v Česku studuje podle statistik ministerstva školství 4419 Ukrajinek a Ukrajinců.

"Zatím nemáme informace, kolik z našich cca 450 ukrajinských studentů se bude chtít vrátit domů, dosud nikdo z nich o přerušení studia či jinou pomoc nepožádal," uvedla dnes mluvčí Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Ilona Chalupská. Škola je podle ní ale připravena pomoct zájemcům s vyřizováním formalit i finančně. "Každý z ukrajinských studentů, ale i zaměstnanců může napsat svůj požadavek na e-mail [email protected], kde se mu dostane rady i pomoci," řekla.

Žádné informace o návratu studentů na Ukrajinu nemají zatím ani mluvčí Univerzity Karlovy (UK), Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) nebo České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). "Plánujeme oslovit ukrajinské studenty s žádostí o sdělení informace o jejich návratu do vlasti přes studijní oddělení nebo přes kontaktní centrum, které jsme v souvislosti s událostmi na Ukrajině zřídili za účelem nabídky pomoci," řekla mluvčí ČZU Karla Mráčková. Podobně se vyjádřili i zástupci UK a VŠCHT.

ČZU podle Mráčkové rovněž rozeslala ukrajinským studentům e-mail, ve kterém je vedení školy ujistilo, že v případě jejich nutného návratu budou moct dokončit studium později bez ohledu na to, jak dlouho nebudou moct kvůli válce na Ukrajině studovat. "Přerušení studia nebude nutné, pokud si o něho sami nezažádají. Případné poplatky za delší studium jim budou prominuty," dodala.

Mluvčí VŠCHT doplnil, že od některých studentů z Ukrajiny již přišly informace, že povolávací rozkaz do armády ve své vlasti obdrželi. Kolik jich bude muset odjet, ale nevěděl. VŠCHT eviduje nyní ve svých studijních programech 82 Ukrajinců.

Přibližně 500 studujících z Ukrajiny je na Vysoké škole ekonomické (VŠE). Ani její mluvčí Martina Mlynářová ovšem dnes o počtu studentů, kteří uvažují o návratu nebo se musí vrátit na Ukrajinu, zatím žádné informace neměla. "Předpokládáme, že se to ukáže v příštích dnech a týdnech," řekla. Podle ní to na VŠE bude možné sledovat pouze podle žádostí o přerušení studia, které si ale studenti mohou podat i zpětně a přitom zůstat v ČR, dodala.